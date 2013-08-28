به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیلم بیز، در هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بوسان که از 3 تا 12 اکتبر برگزار می شود، یک گروه چهار نفره داوری زیر نظر بنی اعتماد به انتخاب برترین فیلم‌ها در بخش "جریان های جدید" می پردازند.

بنی اعتماد در سال 2006 با آخرین فیلم بلندش با عنوان "خون بازی" که با همکاری محسن عبدالوهاب ساخته شده بود، در این جشنواره حضور داشت. او از آن زمان تاکنون دو فیلم کوتاه مستند درباره زندگی در ایران ساخته است.

رقابت دور جدید "جریان‌های جدید" یکی از مهمترین بخش‌های این جشنواره سینمایی کره جنوبی است که بین 12 فیلم اول یا دوم کارگردان ها برگزار می‌شود.

داورانی که زیر نظر رخشان بنی اعتماد به انتخاب می پردازند، عبارتند از: شارل تسون منتقد فرانسوی، اسکات فونداس منتقد آمریکایی، اویاما شینجی کارگردان ژاپنی و چونگ جی‌یونگ کارگردان کره جنوبی.