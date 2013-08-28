اداره پارک ملی قطرویه در فارس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در حاشیه افتتاح اداره پارک ملی قطرویه گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت منطقه و متناسب نبودن ساختار قبلی با حجم وظایف و مسئولیتهای محوله، این اداره کل ساختار جدید را به سازمان مرکزی پیشنهاد کرد که پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم اداره پارک ملی قطرویه زیر نظر اداره کل حفاظت محیط زیست فارس راه اندازی شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: اداره پارک ملی قطرویه مسئولیت کنترل و پایش صنایع آلاینده ، شکار و صید، تخریب اراضی ، نظارت بر فعالیت های انسانی ، معدن کاوی و ... را در محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده بهرام گور بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: منطقه حفاظت شده بهرام گور با مساحت تقریبی 400 هزار هکتار وسعت از سال 1351 تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفت و از سال 1386 بخشی از آن تحت عنوان پارک ملی قطرویه ارتقاء سطح یافت.

این منطقه یکی از زیستگاهای حساس به شمار می رود که میزبان گونه های نادر و در معرض خطر انقراض جانوری همچون گورخر ایرانی ، هوبره ، جبیر در کنار سایر گونه ها مانند زاغ بور، قوچ و میش و انواع گوشتخواران و ... است.

مهدی محمد جانی به عنوان اولین رئیس این اداره ( پارک ملی قطرویه ) انتخاب شده که وی تجربه چندین سال مسئولیت نگهداری از منطقه را دارد.