تهیه برنامه 100 روزه برای حل مشکلات فوری تامین اجتماعی/ پاکدستی را بر سازمان حاکم می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید تقی نوربخش در مراسم معارفه خود که با حضور وزرای تعاون و بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس بعدازظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان تامین اجتماع برگزار شد اظهار داشت: در ابتدا از اعتماد وزیر تعاون در سپردن این مسئولیت تشکر می کنم و امیدوارم شایسته خدمت در این جایگاه باشم.

وی افزود: به عنوان یکی از پرسنل تامین اجتماعی که بیش از دو دهه در صف و ستاد این سازمان حضور داشتم تاکید می کنم که منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی متعادل نیست و مصارف نسبت به منابع سازمان پیشی گرفته و همین مسئله ذخایر سازمان را تهدید می کند.

نوربخش با اشاره به تغییرات مدیریتی که در این سازمان اتفاق افتاده است افزود: این وضعیت باعث شده تا منابع انسانی تحت فشار قرار بگیرد و در بخش خدمات رسانی آن طور که شایسته است نتواندموفق عمل کند.

وی از دفترچه های تامین اجتماعی به عنوان نماد خدمات درمانی در این سازمان نام برد و گفت: متاسفانه روز به روز از اعتبار دفترچه های بیمه کاسته شده است.

وی با اشاره به مشکلات انباشته شدن سازمان تامین اجتماعی که عنوان داشت مربوط به این دولت یا آن دولت نیست گفت: تاکید می نمایم در راه حفظ منابع سازمان هیچ گونه مماشاتی ننموده و از آن حراست نمایند.

نوربخش تاکید کرد: پاکدستی را حاکم بر تمامی شئون سازمان می نمایم و از ساختار سازمان سیاست گذاری نموده و پرچم سفید سازمان را برافراشته می کنم.

وی از تشکیل کارگروههایی در بخشهای درمان، بیمه ای و اقتصادی به منظور استخراج چالش های سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این کارگروهها با تهیه یک برنامه 100 روزه برای مشکلات فوری سازمان تدابیری را اتخاذ می کند.