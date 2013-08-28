۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۳۱

تا سال 2020

اتومبیلهای بدون راننده نیسان وارد بازار می شوند

شرکت ژاپنی نیسان موتورز اعلام کرد برای ساخت اتومبیلهای بدون راننده و عرضه آن تا سال 2020 به بازار آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اتومبیل سازی نیسان به عنوان دومین تولید کننده بزرگ اتومبیل در ژاپن اعلام کرد که قصد دارد چندین خودرو را که از نظر تجاری زمینه مناسب برای رشد و پیشرفت دارند، با قابلیت عملکرد بدون راننده وارد بازار کند.

این شرکت طی یک نشست رسانه ای در کالیفرنیا اعلام کرد این اتومبیلها با قیمتهای واقع‌گرایانه به مشتریان فروخته می شود. نیسان گفت همچنین قصد دارد اتومبیلهای بدون راننده را در مدلهای مختلف طی دو نسل خودرو حدود 10 تا 12 سال پس از سال 2020 ارائه کند.

این شرکت اعلام کرده است تحقیق و ساخت خودروهای بدون راننده طی سالها در دانشگاه های برجسته ای چون موسسه فناوری ماساچوست، استنفورد، آکسفورد، کارنیج ملون و دانشگاه توکیو در جریان بوده است.

شرکت گوگل نیز از سال 2010 یک برنامه تولید اتومبیل بدون راننده آغاز کرده و این برنامه را طی چندین نسخه مختلف بر روی اتومبیل های متعدد از جمله اتومبیل پریوس تویوتا آزمایش کرده است.

اتومبیل بدون راننده یا اتومبیل رباتیک نوعی وسیله نقلیه خودکار است که می‌تواند با قابلیت‌های یک خودروی سنتی، به حمل و نقل انسان کمک کند. این اتومبیل مانند برخی از وسایل نقلیه خودکار می تواند با احساس‌ کردن محیط اطراف اقدام به موقعیت یابی و حرکت کند.

