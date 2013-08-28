افتتاح سه طرح برق رسانی همزمان با هفته دولت در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت طرح روشنایی بلوار ورودی اهر – مشگین شهر، نیرو رسانی به مناطق زلزله زده شهری و روستایی، ایجاد زیرساختها و برقرسانی به روستای کولوجه از روستاهای مناطق زلزله زده با صرف اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ريال با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی و مسئولین ارشد شهرستان به بهره برداری رسید.

همچنین به همین مناسبت کلنگ عملیات اجرای ساختمان مدیریت توزیع برق شهرستان اهر که در زلزله اخیر صد در صد آسیب دیده بود با اعتبار 14 میلیارد ريال آغاز شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در این آئین افزود: با تلاش های انجام شده زیرساختهای لازم در روستاهایی که براثر زلزله سال گذشته آسیب جدی دیده بودند و برق آنها قطع شده بود، فراهم شده و با اختصاص اعتبارات لازم در کلیه این روستاها برق برای مصارف روستایی دایر شده است.

سرافراز گفت: با هماهنگی های انجام شده هریک از اهالی روستاهای زلزله زده که ساختمان آنها تکمیل شده با مراجعه به اداره برق اهر در عرض 24 ساعت با دریافت کنتور برق، پرسنل فنی این شرکت نسبت به وصل انشعاب اقدام می کنند و دراین خصوص هیچ محدودیتی نداریم.

وی افزود: هم اکنون کلیه روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت روشنایی بهره مند هستند و تلاش ها براین است با ساز و کارهای ویژه و استفاده از انرژی های نو همه روستاهای کم جمعیت را نیز برق دار کنیم.

فرماندار اهر نیز دراین مراسم خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را بسیار قابل توجه برشمرد و افزود: امروز به برکت نظام و انقلاب اکثر روستاها از خدمات زیربنایی در امور برق، آب، گاز، بهداشت و راه روستایی و سایر موارد ضروری بهره مند شده اند.

رضا صدیقی افزود: خوشبختانه در بحث زلزله اخیر ادارات خدمات رسان با بسیج کلیه امکانات توانسته در کمترین زمان ممکن روستاهای زلزله زده منطقه را به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل کنند.

