کانون پرورش فکری کودکان کردستان رتبه اول جشنواره کشوری نمایش عروسکی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان پانزدهمین جشنواره سراسری نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اراک، جوایز خود را دریافت کردند.

هیئت داوران این جشنواره متشکل از حسن دادشکر، علی‌اکبر حلیمی و محسن عظیمی‌پویا و داوران نوجوان شامل پگاه صمدی، علی کاظمی و کیانا ابطحی در بخش اعضای مراکز کانون، رتبه دوم، تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره را به نمایش عروسکی "پرپروک" کار اعضای مرکز کانون مریوان دراستان کردستان اهدا کردند.

هیئت داوران در بخش مربیان و اعضای ارشد کانون نیز نمایش "گرگ‌ نامه"، را‌ در گروه (الف) رتبه‌بندی کرد.

گروه داوری همچنین در بخش عروسک ‌گردانی جایزه خود را به صورت مشترک به محمد وطن‌ خواه، محمدرضا راستگو، محمد شاه ‌محمدی عروسک ‌گردانان شخصیت گرگ نمایش عروسکی "گرگ‌ نامه" از کانون شهرستان بیجار در استان کردستان تعلق گرفت.

در عین حال در بخش کارگردانی، سید یاسر هاشم‌ زاده از کانون استان کردستان برای نمایش "گرگ نامه" لوح تقدیر و جایزه نقدی هیئت داوران جشنواره را به دست آورد.

اعضای هیئت داوری در بخشی از بیانیه خود آورده‌اند: پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون در استان مرکزی یکی از صحنه‌‌های جان ‌بخشی، خنداندن و گریاندن، سعی و تلاش برای نمایش توانمندی‌ ها و خلاقیت ‌های فرایندی کودکان و نوجوانان و مربیان و هنرمندان کانونی از سراسر میهن اسلامی است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: نمایش عروسکی نقطه ثقل فعالیت‌ های فرهنگی، هنری و ادبی کانون و هنر جذاب و ترکیبی از واسطه ‌های اصلی تعلیم و تربیت اسلامی یعنی هنر، ادبیات و بازی و سرگرمی‌ هاست که تقریبا همه فعالیت ‌های مراکز کانون را در خود یک‌ جا جمع کرده است.