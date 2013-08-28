محمد امين روحي در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر اظهار داشت: اولين دوره كلاس كشوري سرعت كه براي اولين بار است در همدان انجام ميشود امروز با حضور مربي بين المللي اتومبيلراني برگزار مي شود.
رئيس هيئت اتومبيلراني و موتورسواري استان همدان افزود: در اين دوره از كلاسها 16 نفز از آقايان و بانوان ثبت نام كردهاند.
وي با بيان اينكه استقبال از اين كلاسها زياد بوده است، بيان داشت: اين كلاس به صورت كشوري برگزار مي شود و از استان اصفهان نيز در اين كلاس ثبت نام و شركت كردهاند.
روحي بيان داشت: امروز آزمون تعيين سطح از هنرجوها گرفته ميشود و در روز بعد هر يك از هنرجوها در سطح خود به تمرين ميپردازند.
رئيس هيئت اتومبيلراني و موتورسواري استان همدان اضافه كرد: اين كلاسها در دو رده مبتدي و مقدماتي برگزار ميشود.
وي عنوان داشت: كلاسهاي مقدماتي و آماتور در دو بخش تئوري و عملي برگزار ميشوند.
روحي در پايان سخنانش گفت: اين كلاسها در پيست اتومبيلراني استاديوم شهيد مفتح انجام ميشود.
