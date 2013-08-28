  1. استانها
  2. گیلان
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۳۵

در هفته دولت/

پروژه تله متری و تله کنترل تاسیسات آبرسانی در رودسر افتتاح شد

پروژه تله متری و تله کنترل تاسیسات آبرسانی در رودسر افتتاح شد

رودسر – خبرگزاری مهر : به مناسبت هفته دولت یک پروژه تله متری و تله کنترل تاسیسات آبرسانی در شهرستان رودسر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگارمهر، مدیر آب و فاضلاب رودسر ظهر چهارشنبه  در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت:  رودسر از گسترده ترین شهرستان های استان است و لزوم کنترل از راه دور در این منطقه همیشه احساس می‌شد.

مازیار غلامپور افزود: این پروژه در سایت تاسیسات کلدره با هدف کنترل و راهبری تاسیسات آبرسانی با اعتباری افزون بر 300 میلیون تومان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: تجهیزاتی همچون دوربین حفاظت فیزیکی هوشمند، ابزار دقیق، تجهیزات مخابراتی و کنترل دستگاه های انرژی برق برای هشت نقطه تاسیسات آبرسانی منطقه رودسر نصب شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهری رودسر در ادامه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت، اظهارداشت: تبیین خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی موجب افزایش وحدت و امید مردم به نظام می شود.

وی بیان داشت: در طول 35 سال عمر پر عزت نظام اسلامی شاهد خدمات فراوانی به مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی بوده ایم و بیان خدمات صورت گرفته از مسائل مهمی است که باعث آگاهی مردم از این اقدامات خواهد شد.

وی ادامه داد: مسئولان اجرایی باید از این فرصت نهایت استفاده را برای اطلاع رسانی در ارتباط با کارها و خدمات جهادی صورت گرفته داشته باشند.

کد مطلب 2125047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها