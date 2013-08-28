پروژه تله متری و تله کنترل تاسیسات آبرسانی در رودسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، مدیر آب و فاضلاب رودسر ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: رودسر از گسترده ترین شهرستان های استان است و لزوم کنترل از راه دور در این منطقه همیشه احساس می‌شد.

مازیار غلامپور افزود: این پروژه در سایت تاسیسات کلدره با هدف کنترل و راهبری تاسیسات آبرسانی با اعتباری افزون بر 300 میلیون تومان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: تجهیزاتی همچون دوربین حفاظت فیزیکی هوشمند، ابزار دقیق، تجهیزات مخابراتی و کنترل دستگاه های انرژی برق برای هشت نقطه تاسیسات آبرسانی منطقه رودسر نصب شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهری رودسر در ادامه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت، اظهارداشت: تبیین خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی موجب افزایش وحدت و امید مردم به نظام می شود.

وی بیان داشت: در طول 35 سال عمر پر عزت نظام اسلامی شاهد خدمات فراوانی به مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی بوده ایم و بیان خدمات صورت گرفته از مسائل مهمی است که باعث آگاهی مردم از این اقدامات خواهد شد.

وی ادامه داد: مسئولان اجرایی باید از این فرصت نهایت استفاده را برای اطلاع رسانی در ارتباط با کارها و خدمات جهادی صورت گرفته داشته باشند.