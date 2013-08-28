  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

دفتری به مهر خبرداد:

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 8 درصد افزایش یافت

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 8 درصد افزایش یافت

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس کرمانشاه ازافزایش 8 درصدی معاملات بورس این هفته تالار بورس کرمانشاه خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد40هزار و 603  هزار سهم و حق تقدم به ارزش 166هزار و 355 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با افزایش 8  درصدی به 166هزار و 355 میلیون ریال رسید.

دفتری ادامه داد: در پایان این هفته کاری شرکت های زامیاد، مپنا و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی بندرعباس و مپنا بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های  پتروشیمی بندرعباس و مپنا بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه  در پایان از ایجاد 102 کد معاملاتی جدید در این هفته خبرداد.
 

کد مطلب 2125051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها