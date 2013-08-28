ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 8 درصد افزایش یافت

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد40هزار و 603 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 166هزار و 355 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با افزایش 8 درصدی به 166هزار و 355 میلیون ریال رسید.

دفتری ادامه داد: در پایان این هفته کاری شرکت های زامیاد، مپنا و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی بندرعباس و مپنا بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های پتروشیمی بندرعباس و مپنا بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه در پایان از ایجاد 102 کد معاملاتی جدید در این هفته خبرداد.

