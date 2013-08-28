پاتوق‌ معتادان در حاشیه شهر زاهدان شناسایی و پاکسازی شد

عباسعلی ارجمندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر با همکاری نیروهای دادستانی، نیروی انتظامی و شهرداری تعدادی از پاتوق های معتادان در سطح شهر زاهدان شناسایی و تخریب شد.

وی گفت: در این طرح بیش از 100 معتاد از سطح شهر جمع آوری و به منظور طی مراحل درمانی به مراکز نگهداری معتادان و ترک اعتیاد منتقل شدند.

وی افزود: معتادان کارتن خواب و دارای رفتار های پر خطر به مرکز تل سیاه واقع در 100 کیلومتری شهر زاهدان برای گذراندن طول درمان منتقل می شوند و به مدت 45 روز تا بهبودی کامل در این مرکز نگهداری خواهند شد.

ارجمندی گفت: به منظور بازگشت سالم این افراد مراکز متعددی در سطح شهر زاهدان از جمله مرکز نگهداری معتادان پر خطر تل سیاه، و یا مراکز دی.ای.سی، سرپناه شبانه، مراکز بستری ترک اعتیاد، خانه‌های بهبود و همچنین مراکز ترک اعتیاد سرپایی با نظارت سازمان بهزیستی در شهر زاهدان فعال شده است.

وی تاکید کرد: به منظور جلب رضایت عمومی و آسایش شهروندان این طرح همچنان با جدیت پیگیری و ادامه خواهد داشت.