۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۳۰

حمايت از ارتقای جايگاه مديريتي بانوان درعرصه توليد و تجارت

وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با مشاور اين وزارتخانه در امور بانوان و خانواده بر ضرورت توانمندسازي بانوان جهت تصدي مسئوليتهاي مديريتي در عرصه صنعت،معدن وتجارت تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت زاده در ديدار با مشاور امور بانوان و خانواده با اشاره به لزوم حضور بانوان در عرصه مديريتي صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: امروز با داشتن بانواني متخصص و توانمند بايد بيش از گذشته در بهره مندي از اين ظرفيت تلاش كنيم.

وي ارتقای جايگاه مديريتي و بكارگيري بانوان متخصص در پستهاي بالاي مديريتي مورد تاكيد قرار داد و از مسئولان اجرايي خواست به اين مهم توجه داشته باشند.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و اهتمام بيشتربانوان جهت تقويت توانمنديهاي علمي خود شد.

نعمت زاده در ديدار با مشاور امور ايثارگران وزارت صنعت،معدن وتجارت با تاكيد بر توجه به مسائل حقوقي، درماني ، مالي و اداري آنان گفت: بايد به گونه اي عمل شود كه شان وجايگاه ايثارگران وزارت صنعت،معدن وتجارت ومسائل مختلف آنان به ويژه مشكلات درماني هرچه سريعتر حل وفصل شود.
 

