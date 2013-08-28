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۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۱۲

عیادت مسئولین ورزش گچساران از "سعید رامین"/ چتر حمایتی بر سر بدلکار سینما

عیادت مسئولین ورزش گچساران از "سعید رامین"/ چتر حمایتی بر سر بدلکار سینما

گچساران – خبرگزاری مهر: پیشکسوتان و اعضای هیئت فوتبال نفت و گاز گچساران از سعید رامین بدلکار سینما و ورزشکار پارکور که در حادثه ای دچار ضایعه نخایی شده است، عیادت و دلجویی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار یک ساعته که بعدازظهر چهارشنبه با حضور مدیر منابع انسانی و رئیس شورای ورزش شرکت نفت و گاز گچساران، رئیس اداره ورزش و جوانان، رابط امورفرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان گچساران و جمعی از پیشکسوتان ورزش نفت و گاز برگزارشد، مشکلات این بدلکار سینمای ایران بررسی شد.

سعید غلامی رئیس شورای ورزش شرکت نفت و گاز گچساران در این دیدار با اظهارتاسف از ضایعه پیش آمده برای این جوان با استعداد گچسارانی بیان داشت: سعید رامین از نخبگان ورزش شهرستان و که افتخارات بسیاری برای ورزش این استان و حتی کشور کسب کرده، نبایداز نظر مسئولان ورزشی استان و کشور غافل بماند.

غلامی بیان داشت: مدیریت و اعضای شورای شرکت نفت و گاز گچساران هرگونه همکاری در جهت حمایت و کمک به بهبودی این جوان ورزشکار را در برنامه کاری خود قرارداده اند.

مدیرمنابع انسانی شرکت نفت و گاز گچساران افزود: یک گروه ازمددکاران اداره بهبود محیط کار و بهداری وبهداشت صنعت نفت گچساران کارهای حمایتی از خانواده این ورزشکار را به عهده خواهند داشت.

غلامی افزود: با توجه به اینکه این جوان ورزشکار از خانواده بزرگ نفت است و همه اعضای خانواده سعید رامین در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کنند، توجه ویژه به امور درمانی این ورزشکار آسیب دیده در دستور کار منابع
انسانی نفت و گاز گچساران قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکار پارکور در حادثه ای در یکی از مسابقات این رشته در تهران از ناحیه نخاع آسیب دید.

کد مطلب 2125081

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