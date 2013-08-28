به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: بیش از 200 دانش آموز در رشته های مختلف فنی و حرفه ای در عملیات بهسازی فعالیت کردند.

وی افزود : برخی از واحدهای آموزشی شهرستان به دلیل کمبود اعتبارات تخریبی هستند ونیاز مبرم به تجدید بنا و یا مقاوم‌سازی دارند.

علی اکبر کی‌پور فرماندار علی آباد کتول هم گفت: تاکنون همه نیم درصد عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش پرداخت شده است.

وی یادآور شد: همه دستگاههای اجرایی در پروژه مهر وباز گشایی مدارس با این نهاد همکاری خواهند کرد.