به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: بیش از 200 دانش آموز در رشته های مختلف فنی و حرفه ای در عملیات بهسازی فعالیت کردند.
وی افزود : برخی از واحدهای آموزشی شهرستان به دلیل کمبود اعتبارات تخریبی هستند ونیاز مبرم به تجدید بنا و یا مقاومسازی دارند.
علی اکبر کیپور فرماندار علی آباد کتول هم گفت: تاکنون همه نیم درصد عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش پرداخت شده است.
وی یادآور شد: همه دستگاههای اجرایی در پروژه مهر وباز گشایی مدارس با این نهاد همکاری خواهند کرد.
