بهره برداری از پل های ارتباطی بزرگراه شهید باکری تا یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی گفت : تا کنون تمام تقاطع های بزرگراه شهید باکری با بزرگراه شهید همت ، نیایش ، رسالت ، آیت الله کاشانی و .. به بهره برداری رسیده و تنها این بخش از بزرگراه باقی مانده است .

وی افزود : با افتتاح این مسیر شهروندانی که ازکرج به سمت بزرگراه شهید باکری و شمال تهران طی مسیر می کنند با انتخاب یکی از پل های شرقی –غربی می توانند مسیر خود را ادامه دهند .

وی به پل دوم رددست افتتاح این بخش اشاره کرد و افزود : شهروندانی که از غرب بزرگراه شهید باکری یعنی مناطق 5 و 22 قصد عزیمت به مرکز شهر را دارند نیز می توانند از باند جنوبی آزاد راه تهران –کرج وارد بزرگراه شهید باکری شوند .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ، این بخش از بزرگراه شهید باکری طرحی ویژه در صنعت ساخت و ساز پل دانست و اظهار کرد : به دلیل عبور خط 5 مترو از روی زمین و آزادراه تهران-کرج که از زیر این پل ها می گذرند پلی 96 متری بدون استفاده از کابل احداث شده است که این در دنیا استثنایی است چراکه طولانی ترین پل هایی که بدون کابل احداث می شود حداکثر 85 متر طول دارند .

حسینی ، قرائت سنجی ها ، بررسی ها و محاسبات ساخت این پل ها را بسیار دقیق خواند و گفت : طراح اولیه پل ها دو کابل رد احداث آنها در نظر گرفته بود اما با بررسی های دقیق تر این گزینه رد شد چراکه هم از نظر معماری زیبایی نداشت و هم این که امکان انحراف ترافیک در آزاد راه تهران –کرج ممکن نبود ، به همین دلیل ساخت این پل ها نیز با تکنولوژی صندو قه ای بتنی همانند انچه در پل های کاروان سرای سنگی 1 و 2استفاده شده به کار رفته است .

وی پل های این بخش از بزرگراه شهید باکری را همانند پل های شهید محلاتی واقع در بزرگراه امام علی (ع) از سازه های زیبای شهر تهران دانست و گفت : شکل رمپی پل زاویه 90درجه پل ها و دورهای عرضی ( شیب های عرضی پل ) موجب زیبایی خاص این پل ها در ورودی غربی تهران می شود .

حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: نسبت ارتفاع عرشه به طول دهانه آزاد پل های مذکور کوچک است و این یعنی پل ها ظریف و با تکنولووژی بالا ساخته شدند که تحویل آنها به شهروندان به شدت روی ترافیک ورودی تهران تاثیر خواهد داشت .

وی با بیان این که تکنولوژی جدید به کار رفته در این پل ها که همان احداث بیشترین دهانه آزاد بدون استفاده از کابل است در خصوص هزینه بری آن، گفت : هزینه به این معنا که ما را از ارزش اقتصادی بیاندازد نبوده است اما برای خودمان تجربه جدیدی کسب کرده ایم که امیدوارم بتوانیم به عنوان یک دستاورد جدید به جامعه جهانی معرفی کنیم .

معاون شهردار تهران خاطر نشان کرد : در احداث این پل ها به هیچ عنوان ترافیک عبوری آزاد راه تهران –کرج و خط 5 مترو مسدود و تعطیل نشد و خدا را شکر در حین عملیات عمرانی نیز هیچ حادثه ای برای این خطوط ارتباطی رخ نداد.

معاون شهردار تهران در ادامه به اشاره به آخرین وضعیت تونل امیرکبیر نیز اظهارداشت: کارهای سیویل تونل انجام شده و آسفالت آن نیز تقریبا به اتمام رسیده است .

وی با بیان اینکه بهره برداری از تونل امیرکبیر به دلیل تحریم ها با تاخیر مواجه شد اضافه کرد : هم اکنون در حال تکمیل سیستم هوشمند تونل امیرکبیر هستیم و روزشمار این تونل برای افتتاح آغاز شده است .

به گفته وی اگر کارها براساس زمانبدی پیش بینی شده جلو برود درنیمه دوم پاییز تونل امیرکبیر زیربار ترافیک خواهد رفت .

حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص پل جنوبی کن که پس از سیلاب تخریب شده بود گفت : این پل قابل بازسازی نبود و ما برای آنکه سرعت کار را بالا ببریم قرار شد پل های فلزی قوسی را دراینجا استفاده کنیم که خوشبختانه هم اکنون این پل های فلزی در کارخانه اراک در حال ساخت است و پس از ساخته شدن در محل پروژه با پیچ و مهره نصب می شود .

وی با بیان اینکه برای رفاه شهروندان سه ماه پیش پلی را در این محدوده به صورت موقت نصب کردیم اظهارکرد: اگر کارها خوب پیش برود در دهه فجر پل جنوبی کن نصب خواهد شد .

معاون شهردار تهران در پایان از تهیه نقشه اضطراری پافند شهر تهران خبر داد و گفت : تهیه این نقشه در دستور کار است .