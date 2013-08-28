فاز اول مجتمع تجاری، درمانی و توانبخشی هلال در بندرگز افتتاح شد

محمد رضا ذبیحی رئیس جمعیت هلال احمر بندرگز در حاشیه اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح که ساخت آن از سال 90 شروع شد فاز اول آن امروز به بهره برداری ر سید.

وی اظهار داشت: برای اجرای فاز اول آن 550 میلیون تومان هزنیه شده است و این طرح در مجموع در سه فاز تهیه شده است.

فرماندار شهرستان بندرگز نیز گفت : همزمان با هفته دولت سال جاري 46 پروژه عمراني ، توليدي ، اقتصادي و اشتغالزا با اعتبار 151 ميليارد و 852 ميليون ريال با اشتغالزايي 114 نفر در مناطق مختلف اين شهرستان بهره برداري خواهد شد.

قربانعلي بابايي افزود : از اين تعداد 31 پروژه با اعتبار 24 ميليارد و 352 ميليون ريال عمراني و تعداد 15 طرح با اعتبار 127 ميليارد و 500 ميليون ريال ، توليدي و اقتصادي خواهد بود که 114 شغل ايجاد مي شود.

وي گفت : بهره برداري از فاز اول مجتمع تجاري و درماني - توانبخشي جمعيت هلال احمر با اعتبار 4 ميليارد و 200 ميليون ريال ، بهره برداري از ساختمان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با اعتبار 2 ميليارد و 700 ميليون ريال ، بهره برداري ازکارخانه آجر ماشيني با اعتبار 90 ميليارد ريال و اشتغالزايي 35 نفر و بهره برداري از کارخانه توليد عايق رطوبتي با اعتبار 5 ميليارد و 800 ميليون ريال و اشتغالزايي 7 نفر از مهمترين اين طرحها است.

فرماندار بندرگز همچنين برگزاري صبحگاه مشترک ، غبارروبي مزار شهداء ، ديدار با خانواده هاي معظم شهداء ، عيادت از بيماران در بيمارستان ، مراسم تکريم از مديران و کارمندان نمونه ، برگزاري مسابقات ورزشي ، برگزاري همايش هاي مختلف و مراسم بزرگداشت شهيدان رجايي و باهنر را از مهمترين برنامه هاي ايام هفته دولت در اين شهرستان بيان کرد.