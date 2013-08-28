۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

فاز اول مجتمع تجاری، درمانی و توانبخشی هلال در بندرگز افتتاح شد

بندرگز - خبرگزاری مهر: فاز اول مجتمع تجاری، درمانی و توانبخشی جمعیت هلال احمر بعد از ظهر چهارشنبه در بندرگز افتتاح شد.

محمد رضا ذبیحی رئیس جمعیت هلال احمر بندرگز در حاشیه اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح که ساخت آن از سال 90 شروع شد فاز اول آن امروز به بهره برداری ر سید.

وی اظهار داشت: برای اجرای فاز اول آن 550 میلیون تومان هزنیه شده است و این طرح در مجموع در سه فاز تهیه شده است.
 
فرماندار شهرستان بندرگز نیز گفت : همزمان با هفته دولت سال جاري 46 پروژه عمراني ، توليدي ، اقتصادي و اشتغالزا با اعتبار 151 ميليارد و 852 ميليون ريال با اشتغالزايي 114 نفر در مناطق مختلف اين شهرستان بهره برداري خواهد شد.
 
قربانعلي بابايي افزود : از اين تعداد 31 پروژه با اعتبار 24 ميليارد و 352 ميليون ريال عمراني و تعداد 15 طرح با اعتبار 127 ميليارد و 500 ميليون ريال ، توليدي و اقتصادي خواهد بود که 114 شغل ايجاد مي شود.
 
وي گفت : بهره برداري از فاز اول مجتمع تجاري و درماني  -  توانبخشي جمعيت هلال احمر با اعتبار 4 ميليارد و 200 ميليون ريال ، بهره برداري از ساختمان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با اعتبار 2 ميليارد و 700 ميليون ريال ، بهره برداري ازکارخانه آجر ماشيني با اعتبار 90 ميليارد ريال و اشتغالزايي 35 نفر و بهره برداري از کارخانه توليد عايق رطوبتي با اعتبار 5 ميليارد و 800 ميليون ريال و اشتغالزايي 7 نفر از مهمترين اين طرحها است.
 
فرماندار بندرگز همچنين برگزاري صبحگاه مشترک ، غبارروبي مزار شهداء ، ديدار با خانواده هاي معظم شهداء ، عيادت از بيماران در بيمارستان ، مراسم تکريم از مديران و کارمندان نمونه ، برگزاري مسابقات ورزشي ،  برگزاري همايش هاي مختلف و مراسم بزرگداشت شهيدان رجايي و باهنر را از مهمترين برنامه هاي ايام هفته دولت در اين شهرستان بيان کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
