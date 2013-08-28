۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

از 15 شهریورماه جاری/

سه نمایشگاه پاییزه با 150 غرفه در رباط کریم برگزار می‌شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: در آستانه فرارسیدن فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی، فرماندار رباط کریم از برپایی سه نمایشگاه پاییزه در شهرهای رباط کریم، پرند و نصیرشهر هر کدام با 50 غرفه متنوع خبر داد.

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، تمهیدات مناسب برای تامین نیاز شهروندان و دانش آموزان سنجیده شده است و با برپایی نمایشگاه های فروش ویژه پاییزه، لوازم و پوشاک تحصیلی با قیمتهای مناسب در معرض خرید شهروندان قرار می گیرد.

این مسئول حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم  در شرایط کنونی و تشدید تحریمهای ظالمانه دشمنان را بزرگترین وظیفه و جهاد مسئولان کشور برشمرد و عنوان کرد: به این منظور در آستانه بازگشایی مدارس و به منظور تنظیم بازار کالاهای پرمصرف، نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در شهرهای تابعه شهرستان رباط کریم برپا می شود.

وی ادامه داد: بنابر برنامه‌ریزهای مقرر شده است که سه نمایشگاه پاییزه در شهرهای رباط کریم، پرند و نصیرشهر هر کدام با 50 غرفه برپا شود که در این نمایشگاه‌ها کالاهایی نظیر پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحریر، مواد پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز شهروندان عرضه خواهد شد.

نظارت تیمهای ویژه بازرسی بر نحوه عرضه و قیمت کالاها در نمایشگاه پاییزه

فرماندار رباط کریم گفت: نمایشگاه های مذکور از تاریخ 15 شهریورماه جاری و به مدت 10 روز در این سه شهر دایر خواهند شد.

سلیمانپور افزود: تلاش بر این بوده است که برای برپایی هرچه کیفیتر این نمایشگاه ها، از ظرفیت اتحادیه ها، اصناف و تولیدکنندگان بومی شهرستان استفاده شود تا علاوه بر تامین نیاز مردم، چرخ تولید و صنعت داخلی شهرستان نیز رونق بیشتری گیرد.

این مسئول از نظارت ویژه بر نحوه عرضه و قیمت کالا در این نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: به این منظور تیم‌های ویژه بازرسی متشکل از بازرسان فرمانداری، صنعت معدن و تجارت و... در نظر گرفته شده است که به طور مستمر بر نحوه عرضه، قیمت، کیفیت و.. کالاهای موجود در این نمایشگاه نظارت خواهند داشت.

کد مطلب 2125112

