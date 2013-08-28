تاثیرکتابخانه در ارتقا علم و فرهنگ انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران ملکی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از کتابخانه امام علی(ع) شهر کرمانشاه گفت: تاثیر کتابخانه های عمومی در ارتقاء علم، فرهنگ و معرفت مردم کاملا مشهود و بارز است.

وی ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه مانند بخش مخزن، بخش مرجع، سالن های مطالعه و بخش کودک دیدن و با نحوه خدمات آنها آشنا شد وبا اظهار رضایت از وضعیت کتابخانه گفت: با توجه به قرار گرفتن كتابخانه امام علی(ع) در بخش کمتر برخوردار شهر، منطقه مذبور نیازمند توجه بیشتر كتابداران مجموعه برای توسعه هر چه بیشتر فرهنگ عمومی و علاقه مند كردن ساكنان به فرهنگ كتابخوانی و استفاده از كتاب است.

وی با اشاره به مشکلات کارکنان کتابخانه و دغدغه خود برای احقاق حقوق مجموعه کتابخانه های عمومی گفت: تلاش می کنیم با پرداخت به موقع سهم نیم درصد انجمن کتابخانه ها از درآمد شهرداری ها تا حدودی این مشکلات را مرتفع کنیم.

ملکی در ادامه این بازدید از نزدیک با کتابداران و اعضاء حاضر در کتابخانه به دیدار و گفتگو پرداخت و با مشکلات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنها از نزدیک آشنا شد.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه در پایان عضویت خود در کتابخانه های عمومی را افتخاری بزرگ دانست و ضمن تقدیر از کارکنان کتابخانه به عضویت کتابخانه امام علی(ع) درآمد.

در این بازدید علی مهری مسئول کتابخانه امام علی(ع) نیز با اشاره به عملکرد و فعالیت های کتابخانه متبوع خود و همچنین با اشاره به لزوم مکانیابی درست برای کتابخانه های عمومی گفت: شهرداری ها باید در جهت مکانیابی مناسب و صحیح برای کتابخانه های عمومی اهتمام بیشتری به خرج دهند به عنوان مثال اگر همین کتابخانه در محل بهتری در منطقه قرار داشت تعداد اعضاء آن بیشتر از 4 هزار نفر می شد.

مهری در پایان به پاس زحمات و حمایت های ملکی به وی یک جلد کتاب شرح اسم که زندگینامه مقام معظم رهبری است را اهداء کرد و از جانب مجموعه کتابخانه های عمومی شهر از وی تقدیر و تشکر کرد.

کامران ملکی از منتخبین چند دوره شورای اسلامی شهر کرمانشاه بوده و با سابقه درخشان در فعالیت های فرهنگی از حامیان اداره کتابخانه های عمومی محسوب می شود.

