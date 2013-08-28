سفر هیئت ایران به سوریه در صورت وقوع حمله نیز انجام خواهد شد

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه گفت: هیئتی متشکل از رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته آینده به سوریه سفر میکند که در این سفر بررسی اوضاع سوریه در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت: این سفر هفته اینده با هدف بررسی اوضاع سوریه و اعلام حمایت از دولت و ملت سوریه به دنبال تهدیدات اخیر آمریکا انجام میشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: حتی در صورت حمله احتمالی به سوریه باز هم سفر هیئت ایرانی به این کشور لغو نخواهد شد.
