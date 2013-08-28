راه اندازی نظام صنفی رایانه ای در لرستان فعالیتهای این حوزه را ساماندهی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نظام صنفی رایانه ای استان لرستان با تاکید بر اینکه فعالیتهای شرکتهای رایانه ای لرستان با راه اندازی این نظام صنفی در استان فعالتر می شود، اظهار داشت: در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری نیز بر ضرورت توسعه نظام صنفی رایانه ای در کشور و همچنین اجرای اصل 44 در این زمینه تاکید دارند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت کسب و کار در این حوزه باید رونق بیشتری پیدا کند، افزود: در این راستا دستگاههای اجرایی استان نیز باید حمایت لازم را از نظام صنفی رایانه ای داشته باشند و خدمات مورد نیاز خود را در این حوزه تحت نظر این نظام خریداری کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه راه اندازی نظام صنفی رایانه ای در حوزه فناوری اطلاعات بسیار تاثیر گذار خواهد بود، ادامه داد: با ایجاد این نظام صنفی فعالیتها و اقدامات شرکتهای رایانه ای در استان نظامند و ساماندهی خواهد شد.

نظام صنفی رایانه ای استان لرستان به همت بخش خصوصی با تشکیل هیئت مدیره ای جوان در استان راه اندازی شده و با ایجاد این نظام زمینه ساماندهی و نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای و همچنین حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزاری استان فراهم خواهد شد.

