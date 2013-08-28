آمریکا در صورت حمله به سوریه منتظر واکنش سایر کشورها باشد/ پاسخ هر موشک در تل آویو داده می شود

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: آمریکا از ابتدای بحران سوریه به دنبال حضور نامی در این کشور بود و در مقابل اصرار بسایری از کشور هایی که اعتقاد به راه حل سیاسی برای بحران سوریه داشتند بر روی راه حل نظامی تاکید میکرد.

وی افزود: آمریکا وقتی از طریق معارضین نتوانست نتیجه لازم را بگیرد به دنبال حضور نظامی خودش در این کشور افتاد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: هدف امریکا از حمله به سوریه فراتر از دخالت نظامی در این کشور است چرا که آمریکا به دنبال این است تا در کنار مرز رژیم صهیونیستی حضور نظامی داشته باشد که تا به حال محروم بوده و سوریه چنین اجازه ای را به آمریکا نداده است.

نقوی حسینی با بیان اینکه با این هدف امریکا وارد فاز نظامی با سوریه خواهد شد گفت: البته این حمله نظامی به صورت پیاده نظام نخواهد بود بلکه از طریق پرتاب موشک از خارج از خاک سوریه انجام خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تاکید کرد: قطعا اگر حمله نظامی به سوریه انجام شود حتما کشورها و قدرت های بزرگ که با حضور آمریکا در منطقه مخالف هستند عکس العمل نشان خواهند داد.

وی در پاسخ به این سوال که واکنش ایران به عنوان یکی از حامیان جدی سوریه در صورت حمله نظامی به این کشور چه خواهد بود گفت: سوریه آنقدر توانمندی دارد که بتواند خودش پاسخگوی این حملات باشد و اگر آمریکا موشکی به سوریه پرتاب کند جواب آن را در تل آویو خواهد گرفت.