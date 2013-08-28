هشت طرح برق رسانی در شهرستان البرز قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور غلامرضا حسن پور فرماندار شهرستان البرز، حجت الاسلام علی طهماسبی، صفری بخشدار مرکزی و جلالی دادستان البرر بهره برداری از هشت طرح صنعت برق با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد ریال در شهرستان البرز افتتاح شد.



این طرحها شامل: طرح تکمیل احداث شبکه برق مسکن مهر شهر الوند با ظرفیت 76 هزار مشترک، 9 پست فوق توزیع، شبکه برق مسکن شهرک مهرگان، طرح مشترکین حوزه الوند و محمدیه، اصلاح و بهینه سازی برق حوزه الوند و نیرو رسانی به مشترکان حوزه الوند و محمدیه است.



در حال حاضر 40 درصد برق مصرفی استان در شهرستان البرز است.



همچنین با حضور محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بهره برداری از یک گلخانه در کمال آباد شهر الوند آغاز شد.



این گلخانه با پنج هزارمترمربع مساحت ماهان ظرفیت تولید 15 تن خیار گلخانه ای را دارد و با افتتاح آن برای سه نفر به صورت مستقیم و پنج نفر غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.



باشگاه سوارکاری با ظرفیت پنج راس اسب از دیگر طرح های افتتاح شده در شهرستان البرز است.



برای راه اندازی این باشگاه 500 میلیون تومان تسهیلات کشاورزی و 100 میلیون تومان آورده بخش خصوصی هزینه شده است.



همچنین با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی مجتمع فرهنگی هنری شهر بیدستان افتتاح شد.



این مجتمع با 480 مترمربع زیربنا در دو طبقه ساخته شده و دارای آمفی تئاتر، نگارخانه، واحد خوشنویسی است و برای ساخت آن 900 میلیون تومان هزینه شده است.



کلنگ اجرای طرح جامع شهر بیدستان هم با حضور نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به زمین زده شد.





