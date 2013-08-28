رئیس جدید مجمع نمایندگان استان اردبیل انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور هفت نماینده این استان در مجلس برگزار شد، رئیس مجلس نمایندگان این استان برای اولین بار بدون رای گیری و با نظر قاطع همه نمایندگان انتخاب شد. همچنین در این جلسه جعفری، نماینده خلخال به عنوان دبیر مجمع انتخاب شد.

مصطفی افضلی فرد در این جلسه ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری نزدیک همه نمایندگان شاهد رشد و توسعه استان اردبیل در تمام زمینه های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی و... باشیم.

وی افزود: فضای دوستی و صمیمی که در بین نمایندگان استان وجود دارد، آینده امیدوار کننده را برای استان ترسیم کرده و من نیز سعی خواهم کرد امور مربوط به استان اردبیل را با هماهنگی همکاران پیگیری تا نتیجه دلخواه و در خور شان مردم این خطه را شاهد باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان اینکه اردبیل همواره از عدم اتحاد و یکدلی نمایندگان در ادوار گذشته رنج برده است، تصریح کرد: ما تلاش می کنیم با از بین بردن این خلاء، فضایی کاملا صمیمی برای توسعه کار و فعالیت ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر جایگاه رفیع اردبیل و تاثیر گذاری این استان در تحولات کشوری بیان داشت: همه نمایندگان عزم خود را جزم می کنند تا این استان به جایگاه واقعی خود برسد و این امر با شرایطی که وجود دارد قابل دسترسی خواهد بود.