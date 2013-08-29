"بشارت به یک شهروند" آماده اكران شد/ "لذت نیمه شهریور" در دولت جدید

محمد هادی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اكران جديدترين فيلمش گفت: این فیلم بعد از "کلاس هنرپیشگی" در گروه سینمایی عصرجدید اکران عمومی خواهد شد. مواد تبلیغی فیلم نیز آماده شده است. آنونس این کار توسط بهزاد طهماسبی ساخته شده و پوستر را هم احسان برآبادی طراحی کرده است.

وی افزود: این فیلم برای اکران چند دقیقه کوتاه شده است. اما از سوي ديگر از پلان هایی که پیش از این گرفته بودیم اما نتوانستیم در نسخه ارائه شده به جشنواره فجر از آنها استفاده کنیم هم در نسخه مدنظر براي اكران عمومي بهره بردیم.

کریمی درباره فیلم جدید خود عنوان کرد: به دليل تغيير مديريت ها در وزارت ارشاد برای دريافت پروانه ساخت "لذت نیمه شهریور" کمی صبر کردم ولي قطعا به زودی برای گرفتن مجوز در دولت یازدهم اقدام خواهم کرد. برنامه ريزي كرده ام كه این فیلم اواخر پاییز کلید بخورد.

"بشارت به یک شهروند هزاره سوم" آخرین ساحته کریمی در مقام کارگردان است که در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر روی پرده رفت.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مینو در تب‌ و‌ تاب رسیدن به آرزویی که سال‌ها انتظارش را می‌کشیده است، با یک دعوت مواجه می‌شود. دعوتی که یک سوی آن دشواری‌های طاقت فرساست و سوی دیگر آرامشی که برای او بی معنا است. اما مینو اولی را بر می‌گزیند.

هنگامه قاضیانی، حمید فرخ نژاد، نیکی کریمی، بیتا فرهی، مهدی احمدی، فرخ نعمتی، امیرحسین آرمان، ساعد سهیلی، خاطره اسدی، شهرزاد کمال زاده و احمد ساعتچیان از جمله بازیگران این فیلم هستند.

و اما "لذت نیمه شهریور" نقد اجتماعی و یک کار روانشناختی است. بخش‌هایی از فیلم در تهران و بخش دیگر در زیگورات چغازنبیل فیلمبرداری می‌شود. به گفته کریمی این فیلم فضای جدیدی دارد و متفاوت از کارهای اخیرش است. هادی کریمی قبلا اعلام کرده بود که فیلمنامه فصل خاصی از سال را نمی‌طلبد اما ترجیح می‌دهم تابستان ساخت آن را شروع کنم.