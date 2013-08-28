۶ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۱۹

همزمان با هفته دولت؛

مجتمع دیجیتال "سفیر" در شهرستان ازنا افتتاح شد

ازنا - خبرگزاری مهر: در گرامیداشت هفته دولت مجتمع فرنگی دیجیتال سفیر در شهرستان ازنا با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، فرماندار شهرستان ازنا و جمعی از مسئولین این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این مجتمع که عصر امروز چهارشنبه برگزار شد حجت الاسلام علی اسماعیلیان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه ایجاد مجتمع های دیجیتال یکی از شاخص های فرهنگی هر شهرستان است اظهار داشت: مجتمع دیجیتال شهرستان ازنا دومین مجتمع دیجیتال در سطح شهرستان های استان است.

وی هدف از ایجاد این مجتمع را ایجاد مکانی سالم جهت استفاده از فضای سایبری دانست و افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی و دیجیتالی مانند طراحی وب و وبلاگ نویسی از دیگر کارکردهای این مجتمع است.

سید مسعود صالحی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا نیز در این مراسم با بیان اینکه برای راه اندازی این مجتمع 100 میلیون تومان هزینه شده است اظهار داشت: با افتتاح این مجتمع برای سه نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این مجتمع ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت های فرهنگی و هنری جوانان این شهرستان است.

