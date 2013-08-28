۶ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۵۲

تحرکات اردنی ها در شمال غرب این کشور در آستانه حمله احتمالی غرب به سوریه

برخی منابع از تحرکات نظامیان و ادوات زرهی اردن در شمال غرب این کشور در آستانه حمله احتمالی نظامی غرب به سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه الحقیقه، منابع اردنی در استان اربد در شمال غرب این کشور از تحرکات نظامیان اردنی به سوی مناطق سحم الکفارات و کفرسوم و نیز تحرک دهها تانک، ادوات زرهی و آمبولانس های نظامی به منطقه الشجره پس از موافقت رژیم صهیونیستی برای ورود به این منطقه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: نزدیک به سه هزار فرد مسلح که سازمان سیا آنها را آموزش داده است در اردوگاه عبدالله دوم در منطقه الرصیفه در شمال امان به تحرک درآمده اند و هدف این است که این افراد با حمایت آمریکا و اردن به شمال غرب درعا و بقیه مناطق جولان آزاد شده با هدف دور کردن ارتش سوریه از منطقه و کمک به گروههای مسلح برای تسلط کامل بر این مناطق تا قنیطره وارد شوند و منطقه حائل میان ارتش سوریه و منطقه خط آتش بس با اسرائیل مشابه آنچه در زمان آنتوان لحد رخ داد تشکیل شود.همچنین واشنگتن، سعودی ها و مسئولان اردنی امیدوار به تحرک افراد مسلح و قطع مسیر میان استانهای درعا و السویدا با پایتخت سوریه هستند.

