خراسان رضوی قهرمان قهرمانان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانش آموزان ابتدایی سراسر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی دانش آموزان ابتدایی پسر سراسر کشور که از دوم لغایت هفتم شهریور در محل اردوگاه تربیتی شهید رجایی باغرود نیشابور برگزار شد خراسان رضوی به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی شد.

این مسابقات در رشته های ژیمناستیک، شنا، دو میدانی، تنیس روی میز، طناب زنی با حضور منتخبین دانش آموزان استانهای سراسر کشور برگزار و بیش از 263 مدال انفرادی و تیمی توزیع شد، که خراسان رضوی با کسب عنوان قهرمانی در رشته های طناب زنی و دوميداني و عنوان نایب قهرمانی در رشته شنا توانست عنوان قهرمانی در این جشنواره از آن خود سازد.

نتایج نهایی نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی دانش آموزان ابتدایی کشور اعلام شد

معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي از اعلام نتايج نهايي نخستين جشنواره فرهنگي ورزشي دانش آموزان ابتدايي كشور خبر داد.

عباسعلي میر سیستانی اظهار کرد: در رشته شنا، استان اصفهان مقام اول، خراسان رضوی مقام دوم، استان تهران مقام سوم را كسب كرد.

معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي افزود: در رشته طناب زنی، استان خراسان رضوی مقام اول، استان اصفهان مقام دوم و استان تهران مقام سوم را به دست آورد.

میرسیستانی گفت: در رشته دو میدانی، استان خراسان رضوی مقام اول، استان همدان مقام دوم و استان خراسان شمالی مقام سوم را از آن خود ساخت.

وی اظهار کرد: در رشته ژیمناستیک، استان اردبیل اول،استان مازندران دوم و تهران حائز مقام سوم شد.

معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: در رشته تنیس روی میز، استان تهران اول، استان کردستان دوم و استانهاي مرکزی و اصفهان سوم مشترک، اعلام شدند.