ژیمناستهای لرستانی در مسابقات آموزشگاهی کشور 11 مدال کسب کردند

حمزه امین منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ژیمناستهای استان لرستان توانستند 11 مدال را در مسابقات آموزشگاهی ژیمناستیک کشور کسب کنند.

وی بیان داشت: در این مسابقات شش ژیمناست لرستانی توانستند 11 مدال را از آن خود کنند.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان لرستان با بیان اینکه این مسابقات از دوم تا ششم شهریورماه سالجاری در نیشابور برگزار شد، افزود: مسابقات ژیمناستیک آموزشگاههای کشور در شش اسباب ژیمناستیک برگزار شد و علاوه بر کسب عناوین انفرادی توسط اعضای تیم ژیمناستیک لرستان، در رده بندی تیمی مقطع اول، دوم و سوم ابتدایی نیز توانستند مقام اول تیمی را کسب کند.

امین منش با بیان اینکه در بخش انفرادی این مسابقات امیر بسطامی در مقطع اول ابتدایی مقام اول حرکات زمینی، خرک حلقه و مقام دوم قهرمان قهرمانان را از آن خود کرد بیان داشت: همچنین ایلیا حیدری و محمد مهدی روشنی در مقطع دوم ابتدایی نیز مقام اول حرکات زمینی و دوم پارالل را کسب کردند.

وی با اشاره به کسب مقام اول حرکات زمینی، پارالل و سوم قهرمان قهرمانان مهرداد دولتشاه، بیان داشت: همچنین در این مسابقات آرین سیاه منصور مقام دوم حرکات زمینی را در مقطع سوم ابتدایی از آن خود کرد.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان لرستان یادآور شد: همچنین مهران بیرانوند در مقطع پنجم ابتدایی نیز توانست مقام اول پرش خرک و دوم پارالل را در این دوره از مسابقات کسب کند.