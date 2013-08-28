به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال نفت تهران برای دیدار با ذوبآهن اصفهان در هفته هفتم، با پرواز ساعت 17 فردا پنجشنبه به اصفهان سفر می کنند.
قرار است بازیکنان تیم تهرانی بعد از ورود به اصفهان در هتل کوثر این شهر مستقر شده و برای دیدار با ذوبآهن آماده شوند.
نفتیها پیش از دیدار با ذوبآهن اصفهان یک جلسه تمرین در زمین تمرینی نفت که در اصفهان قرار دارد، برگزار کرده و برای بازی جمعه خود آماده میشوند.
کنفرانس خبری یحیی گلمحمدی، سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ساعت 19 روز پنجشنبه در محل باشگاه ذوبآهن برگزار میشود. همچنین کنفرانس خبری لوکا بوناچیچ، سرمربی ذوبآهن پیش از دیدار با نفت، ساعت 19:30 پنجشنبه در باشگاه اصفهانی برگزار میشود.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و نفت تهران در چارچوب رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 19:30 جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
