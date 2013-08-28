استاندار خراسان رضوی دو واحد تولیدی در محور غرب مشهد را افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز از هفته دولت و با حضور استاندار خراسان رضوی دو واحد تولیدات پلیمری و صنایع غذایی با سرمایه گذاری 10 میلیون یورو و 330 میلیارد ریال و اشتغال زایی مستقیم حدود 500 نفر به بهره برداری رسید.

محمدحسین فروزان مهر ضمن بازدید از صنایع محور غرب مشهد با اشاره به نقش ممتاز صنعت در اشتغال زایی و توسعه پایدار استان، بر تلاش مضاعف دستگاه های اجرایی در جهت حل مشکلات فراروی صنعتگران تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی به مصوبه هیئت دولت درخصوص رفع محدودیت استقرار صنایع در این محور اشاره کرد و گفت: با توجه به استقرار هزار و 800 واحد صنعتی، سرمایه گذاری کلان 20 هزار میلیارد ریالی و اشتغال نیمی از شاغلان بخش صنعت استان، این محور جزو موثرترین کانون های صنعتی شرق کشور به شمار می رود.

فروزان مهر با تاکید بر لزوم حرکت صنایع استان به سمت تولیدات دانش بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، این امر را برای حفظ بازارهای طبیعی و حضور موثر در بازار سایر کشورها ضروری دانست.

وی در ادامه از شهرک صنعتی فردوسی واقع در محور غرب مشهد که نخستین شهرک صنعتی غیردولتی شرق کشور به شمار می رود بازدید کرد.

استاندار خراسان رضوی سرمایه گذاری هزار و 600 میلیارد ریالی در این شهرک و اشتغال زایی مستقیم برای سه هزار و 500 نفر را نشان از رغبت بخش خصوصی استان به سرمایه گذاری در بخش صنعت دانست و بر افزایش تعامل بخش دولتی و خصوصی در راستای بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی تاکید کرد.

چند پروژه عمرانی در شهرستان درگز به بهره برداری رسید

در چهارمین روز از هفته دولت و با حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی چند پروژه عمرانی شهرستان درگز بهره برداری شد.

رضا جمشیدی در ابتدای حضور خود در شهرستان با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

افتتاح پروژه آبرسانی به شهر چاپشلو با حجم مخزن هزار متر مکعب و صرف هزینه 10 میلیارد ازمحل اعتبارات استانی، مدرسه ی پنج کلاسه روستای داغدار با اعتبار دو و نیم میلیارد ریال و یک استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم هزار و 500 متر مکعب و صرف 227 میلیون ریال اعتبار از دیگر برنامه های افتتاح شده در شهرستان درگز بود.

جمشیدی در جریان این سفر یک روزه از گمرک مرزی لطف آباد نیز بازدید کرد.

فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسوولان محلی، جمشیدی را همراهی می کردند.