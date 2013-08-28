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۶ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۵۲

ناکارآمدی بیمه ها قابل کتمان نیست

ناکارآمدی بیمه ها قابل کتمان نیست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی، پزشکِ ارتوپد و از خانواده وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم معارفه دکتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، بیان داشت: با انتخاب دکتر نوربخش به ریاست سازمان تامین اجتماعی امیدها برای همکاریهای موثر بین وزارت بهداشت و این سازمان ایجاد شده است.

وی افزود: بخش عظیمی از مردم چشم امیدشان به ماست و باید مطالبات آنان را در کل نظام از جمله از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه اظهار داشت: بیمه ها ناکارآمد شده اند و مردم در این زمینه پناهی ندارند، این اتفاق قابل نفی کردن نیست.

هاشمی تصریح کرد: امیدواریم با حضور دکتر ربیعی و دکتر نوربخش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در آینده شاهد خدمات بیشتری به مردم باشیم.

کد مطلب 2125196

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