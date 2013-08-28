۶ شهریور ۱۳۹۲، ۲۱:۱۴

میرعماد:

متوسط بارندگی در استان سمنان 130 میلی متر است

سمنان – خبرگزاری مهر : مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با اشاره به اینکه متوسط بارندگي در این استان 130 ميلي متر است، تصریح کرد: میزان تبخیر در استان قابل توجه است.

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امسال در هفته دولت دو پروژه آبخيزداري با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 300 میلیون ریال افتتاح شد اظهار داشت: اين پروژه ها با هدف كنترل سيل، كنترل فرسايش و تغذيه منابع آبهاي زيرزميني و افزايش پوشش گياهي در اين استان اجرا شده است.

وی با اشاره به خشكسالي هاي اخير گفت: استان سمنان داراي متوسط بارندگي ۱۳۰ ميلي متر است كه اين ميزان ۵۰ درصد ميانگين بارندگي كشور بوده و به همين دليل با پهنه اي وسيع روبرو هستيم كه داراي پوشش كم گياهي، بارندگي كم، پراكنش نامناسب و تبخير بالا است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه مردم از منافع پنهانی منابع طبیعی غافل بوده و غالب مردم فکر می کنند که فواید منابع طبیعی فقط شامل انواع درخت، بوته، چوب، علوفه، برگ و فضای سبز و آب و زمین و منافع اقتصادی آنهاست، عنوان کرد: بهبود نفوذ پذیری آب به زمین کمک به تغذیه سفره های زیرزمینی و کاهش فرسایش آب و تلطیف هوا و تعدیل درجه حرارت و از همه مهمتر تولید اکسیژن که برای ادامه حیات در روی کره خاکی یک نیاز ضروری است، از عمده ترین  فواید پنهانی منابع طبیعی به شمار می رود.

میرعماد مديريت و نگهداري آبهاي سطحي در حوزه هاي آبخيز را در مدیریت این سرزمین مهم برشمرد و افزود: این امر مي تواند علاوه بر جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها، حفظ سطح كشت موجود و افزايش بهره وري توليد ملي را در حوزه كشاورزي بالا برده و به اقتصاد كشور كمك کند.

وی با اشاره به این مطلب که منابع طبیعی سرمایه ملی است از مردم خواست تا از این منابع خدادی حفاظت کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: منابع طبیعی از نعمات خداوند برای ما انسانها است و فوایدی زیادی را برای ما به ارمغان می آورد که متاسفانه برخی هنوز به فواید منابع طبیعی و لزوم حفاظت از آن؛ آگاهی پیدا نکرده اند و باعث تخریب این سرمایه ملی می شوند.

وی به فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی از طرق مختلف و به خصوص رسانه ها تاکید کرد و گفت: حفاظت از منابع طبيعي بدون همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه عملي نيست.

میرعماد ضمن قدرداني از خبرنگاران استان سمنان به عملكرد رسانه هاي استان در حوزه اخبار منابع طبيعي و آبخيز داري اشاره كرد و افزود: تلاش و زحمات خبرنگاران در حوزه منابع طبيعي و احیاء و حفظ عرصه هاي استان بسيار مؤثر بوده است.

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان در خاتمه با اشاره به نقش اساسی آب در منابع طبیعی از مسئولان کشوری و استانی  برای داشتن استانی آباد و روستاهای دارای سکونت خواستار توجه ویژه به اعتبارات بخش آبخیزداری شد.

