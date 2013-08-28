به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در مراسم تودیع مسئولان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، معاونت امور بینالملل رییسجمهور و سازمان فضایی ایران و معارفه اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و سرپرست موقت چهار مجموعه دیگر از زحمات پیشین همه مسئولان، مدیران و کارکنان این نهادها تقدیر و تشکر کرد.
وی با اشاره به تودیع روسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این جلسه اظهار داشت: تجربه مناطق آزاد در طول دو دهه گذشته با آنچه از ایجاد این مناطق در نظر بود فاصله گرفت و برخلاف آنکه در آغاز کار امیدهای زیادی به کارگشا بودن این مناطق در عرصه اقتصاد کشور وجود داشت، اما در عمل کارکرد این مجموعهها به جای کمک به توسعه عمومی اقتصاد کشور در برخی موارد تبدیل به زائدههایی شد که باید برای رسیدگی به وضع آنها توان و نیروی انسانی هم صرف میشد.
نهاوندیان با بیان اینکه تلاشهایی برای اصلاح کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد کشور صورت گرفت، ادامه داد: این تلاشها به نتایج جزئی و منطقهای نیز منتج شد، اما کمکی به جریان توسعه کلی اقتصاد کشور نکرد.
رییس دفتر رییسجمهور تأکید کرد: دکتر روحانی تصمیم گرفت، آقای ترکان در عین حالی که مسئولیت مشاوره ریاست محترم جمهوری را به عهده دارند، زحمت دبیری شورای مناطق آزاد را نیز متقبل شوند و مقرر شد، ساختار شورای هماهنگی مناطق آزاد به نحوی در هیأت وزیران اصلاح شود که رییسجمهور خود در رأس آن قرار گیرد که این خود گواه اعتنای خاص و جدی رییسجمهور به موضوع مناطق آزاد میباشد.
نهاوندیان ادامه داد: پیام این مصوبه آن است که باید مناطق آزاد قطعاً در آینده جایگاه و نقش شایستهتری در عرصه اقتصاد کشور داشته باشند و عملکرد آنها باید در منظومه حرکت اقتصادی کلی کشور تعریف شود.
وی با اشاره به انتصاب ترکان به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد خاطر نشان کرد: آقای ترکان از تجارب طولانی، متنوع و بسیار مناسبی برای این مأموریت عظیم برخوردار هستند و با زوایای مختلف اقتصاد و صنعت کشور در قسمتهای مختلف از جمله در صنایع سنگین، صنایع کاربردی و صنایع دفاعی آشنا بوده و درک و شناخت خوبی از مفاهیم اقتصاد و تجارت بینالملل و ابعاد جهانی شدن و آثار آن بر منطقه و کشورمان دارند.
رییس دفتر رییسجمهور گفت: امیدوارم با حضور وی، سیاستگذاریها در مناطق آزاد در جهت افزایش تولید ملی انجام شود.
نهاوندیان با اشاره به اینکه دولت در زمینه تقویت تولید عزمی جدی و رویکردی موکد دارد، گفت: باید قواعد را در بخش تولید، ناظر بر واقعیتهای اقتصاد جهانی بازتعریف کنیم و استثناها مثل مناطق آزاد را نیز به عنوان کمک حال جهتگیریهای کلی اقتصاد کشور قرار دهیم.
رییس دفتر رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با توجه به اصل هماهنگی و چابکسازی در مجموعه قوه مجریه لازم تشخیص داده شده که در بعضی دستگاههای وابسته به نهاد ملاحظات دقیق صورت گرفته و اصلاحات مدیریتی کلان اعمال شود، اضافه کرد: بر همین اساس آقای ترکان علاوه بر دبیری شورای هماهنگی مناطق آزاد به عنوان سرپرست موقت دبیرخانه شورایعالی امور ایرانیان، معاونت امور بینالملل رییسجمهور، ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد و سازمان فضایی ایران نیز منصوب شدند.
وی ادامه داد: چابکسازی قوه مجریه از اصول اساسی مورد توجه دولت است و اگر بخواهیم این سیاست به شکل مطلوبی اجرا شود، باید ابتدا از خودمان آغاز کنیم، چرا که مجموعه قوه مجریه این مقدار گستردگی با بازدهی فعلی را نیاز ندارد.
نهاوندیان در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار امروز با اعضای هیأت دولت اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری نیز اشارهای تفصیلی به چرخه علم و فناوری داشتند که بسیار شایسته توجه است. علم باید تبدیل به فناوری شده و فناوری به تولید و محصول تبدیل شود و برای این محصولات بازار مناسب تدارک دیده شود تا سود حاصل از این چرخه در زندگی مردم تبدیل به رفاه شود.
رییس دفتر رییسجمهور تأکید کرد: نمیشود پیشرفت علمی را مورد توجه قرار داد، اما راهکاری را برای آنکه محصول این پیشرفت علمی بتواند توانمندیهای اقتصادی کشور را ارتقاء دهد، مورد غفلت قرار داد.
وی در پایان گفت: اگر در دستیابی به اقتصاد مقاومتی جدی هستیم باید بتوانیم اقتصاد خود را بدون نفت هم ساماندهی کنیم، چرا که تحقق آرزوها و خواستهها با فروش نفت نمیتواند دائمی باشد و اگر نفتی فروخته میشود هم باید بدانیم که سرمایه کشور است و پول حاصل از فروش آن باید تبدیل به سرمایه در جهت تقویت تولید شود.
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