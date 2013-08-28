آمادگي ايران براي تداوم همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در نخستين ديدار خود با سفرا و روساي نمايندگي هاي خارجي مقيم تهران بر سياست اصولي و ثابت جمهوري اسلامي ايران در روابط و همكاري دوستانه با همه كشورهاي جهان بر اساس دو اصل احترام متقابل و عدم مداخله در امور يكديگر تاكيد كرد.



وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به برگزاري انتخابات با شكوه رياست جمهوري در ايران با حضور گسترده مردم، اين انتخابات را داراي پيام مهمي براي جهان دانست و بر آغاز دوره و نگرش جديدي در سياست خارجي در تحكيم و توسعه روابط خارجي بويژه با همه كشورهاي همسايه بر اساس اعتدال تاكيد كرد.



ظريف امنيت و ثبات را مولفه هاي به هم پيوسته در جهان امروز دانست و افزود: جمهوري اسلامي ايران معتقد است تامين و تقويت ثبات و امنيت در منطقه و جهان در گروي همكاري و تعامل سازنده بين همه كشورهاست و دوره يكجانبه گرايي و بكارگيري زور و ابزارهاي نظامي براي تامين امنيت به پايان رسيده است.



وي با تاكيد بر اينكه دستيابي و بكارگيري سلاحهاي كشتار جمعي مخالف با آموزه هاي ديني و اسلامي و نيز قوانين و مقررات بين المللي است و هيچ جايي در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران ندارد و دستيابي به سلاح اتمي نه براي ايران و نه هيچ كشوري موجب تضمين امنيت واقعي نمي شود، خاطر نشان كرد: ايران معتقد است امنيت واقعي با دستيابي به اين گونه تسليحات كشتار جمعي به دست نخواهد آمد.



وي با اشاره به صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان و اذعان بسياري از كشورها به اين موضوع، بر ضرورت به رسميت شناخته شدن حق استفاده صلح آميز هسته اي ايران از فناوري هسته اي تاكيد و در عين حال آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي تداوم همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز كشورهاي 1+5 براي شفافيت و رفع ابهام اعلام كرد و اين موضوع را نيازمند وجود اراده جدي نزد اين كشورها دانست.



وزير امور خارجه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فضا سازي اخير در خصوص حمله نظامي به سوريه به بهانه بكارگيري سلاح شيميايي در اين كشور، بر سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران به عنوان قرباني سلاح شيميايي در محكوميت هرگونه بكارگيري تسليحات كشتار جمعي و شيميايي توسط هر كس و نيز مخالفت قاطع با توسل به زور و گزينه نظامي تاكيد كرد.



وي افزود: كساني كه تصور مي كنند مسائل منطقه با توسل به زور حل مي شود، اشتباه مي كنند. ايران خود قرباني سلاحهاي شيميايي توسط صدام در دوران جنگ تحميلي است كه با اطلاع و حمايت برخي كشورهاي غربي و آمريكا صورت گرفت و از اين رو هر گونه خشونت و استفاده از سلاح شيميايي را قوياً محكوم مي كنيم.



وزير امور خارجه با اشاره به رشد خشونت، افراط گرايي و تروريسم در منطقه تاكيد كرد: ايران معتقد است تنها راه حل برون رفت از مسائل و مشكلات موجود در منطقه، راه كار سياسي و همكاري و تعامل بين كشورهاي منطقه براي مقابله با پديده شوم افراط گرايي و تروريسم است.



ظريف همچنين سابقه ناكامي قدرتهاي بزرگ در استفاده از زور و گزينه نظامي در ويتنام، افغانستان و عراق را مورد اشاره قرار داد و افزود: اقدامات يكجانبه نظامي نه تنها به ضرر امنيت، ثبات و توسعه كشورهاي منطقه بلكه در تضاد با منافع دراز مدت خود اين كشورها نيز مي باشد و نهايتا حاصلي جز شكست براي آنها نداشته است.



وزير امور خارجه ابراز اميدواري كرد كه شاهد اتخاذ موضع قاطع و مستحكم كشورهاي جهان در قبال تهديد به توسل به زور و گزينه نظامي براي حل مسائل و مشكلات منطقه از جمله در سوريه باشيم.



ظريف همچنين در پايان اين نشست آمادگي خود و دستگاه ديپلماسي را براي همكاري و تعامل مستمر و سازنده با سفرا و روساي نمايندگيهاي سياسي خارجي مقيم تهران براي توسعه، گسترش و تقويت روابط بين تهران و اين كشورها اعلام كرد.