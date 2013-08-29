امیر مومنی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 1200 مقاله به دبیرخانه این همایش رسید که پس از آن کار داوری مقالات آغاز شد و در کل کشور با حضور 160 داور هر اثر به دو داور داده شد که از میان این آثار برخی اثر نیاز به داور سوم داشت و نتایج نهایی داوری‌ها 17 مرداد اعلام شد و با طراحی یک سایت و قرار گرفتن مقالات در آن از صاحبان آثار برگزیده خواسته شد که در آثار خود بازنگری داشته و مقاله نهایی را به دبیرخانه ارسال کنند و در نهایت 400 اثر پذیرش نهایی شد.



وی ادامه داد: هشتمین همایش بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی 13 تا 15 شهریورماه در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد که جمعی از اساتید نامدار در این زمینه در آن حضور خواهند داشت. همچنین 35 نشست تخصصی در طول همایش برگزار خواهد شد که در هر نشست 6 مقاله ارایه می‌شود و در پایان این همایش بیانیه‌ای صادر می‌شود که بیانیه آن بسیار نفوذ داشته و مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این همایش با توجه به اینکه بافت شهری فرهنگی دارد بسیار مهم است لذا جلسات متعددی برای استفاده ازفرهنگ عمومی آن برگزار شده است تا قابلیت‌های تاریخی استان معرفی شود.



مومنی افزود: انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران قدیمی‌ترین انجمن علمی ایران از درجه الف است که سال گذشته نیز به عنوان انجمن علمی برتر شناخته شد. این انجمن علمی سالانه گردهمایی برگزار می‌کند که در دانشگاه‌های برتر کشور مانند دانشگاه یزد، فردوسی، دانشگاه تبریز، مرکز ایران‌شناسی برگزار می‌شود و سال گذشته با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد، دانشگاه زنجان برای برگزاری این دوره تعیین شد.



مومنی گفت: با توجه به اینکه عموما مقالات خارجی قوت مقالات داخلی را ندارند تخفیفاتی در امتیازدهی به مقالات خارجی داده شد که این تخفیفات امتیاز دهی در راستای اهداف همایش در ترویج زبان و ادب فارسی بود.



دبیر علمی هشتمین همایش بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی افزود: حدود 500 مهمان در این ایام در استان حضور خواهند داشت، همچنین مهمانان خارجی از کشورهایی مانند هند، تاجیکستان و کشورهای دیگری که زبان فارسی در آن نفوذ دارد و سفیرهای برخی کشورهای دیگر نیز در این همایش دعوت شده‌اند و فرصت خوبی برای معرفی استان و توانایی‌های دانشگاه زنجان است، لذا از هم استانی‌ها درخواست می‌شود در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.



مومنی ادامه داد: 400 نفر مهمان از ایران در این همایش حضور دارند که 60 نفر هیئت علمی مرد دانشگاه‌های کشور و 60 نفر هیئت علمی زن دانشگاه‌های کشور هستند و همچنین 260 نفر غیر اعضای هیئت علمی مانند دانشجویان دوره دکترا، دانشجویان کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلان دکترا و معلمان در این همایش حضور دارند، البته مقاله از کشورهایی مانند ایتالیا، ژاپن، اتریش و فرانسه به دبیرخانه این همایش ارسال شد که این مقالات پذیرفته نشدند.



وی افزود: هدف از این همایش ترویج زبان و ادب فارسی است، لذا در تمام زمینه‌های مرتبط با ادب فارسی مانند اسطوره، ادبیات داستانی و نقد ادبی در آن حضور داشتند و در داوری آثار ملاک‌هایی مانند نوآوری، اهمیت موضوع، پردازش اظلاعات برای امتیاز دهی در نظر گرفته شد و مقالات در چهار رتبه ممتاز، دارای قابلیت ارائه دادن و چاپ در مجموعه مقالات‌، دارای قابلیت چاپ و مردود دسته بندی شدند.

دبیر علمی هشتمین همایش بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی افزود: هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران از سیزدهم تا پانزدهم شهریورماه 1392 در دانشگاه زنجان با هدف آشنايي با پژوهش­ های جديد درگستره زبان و ادب فارسي؛ گفتگو و تبادل نظر شركت‌ كنندگان در عرصه‌ هاي پژوهشي زبان و ادب فارسي؛ ترغیب پژوهش ­گران جوان به گسترش و ژرف­ اندیشی در پژوهش­ های علمي و توجه به زبان فارسي به­ عنوان يكي از مؤلفه‌ هاي مهم وحدت ملي و يكپارچگي ايران، برگزار خواهد شد.



مومنی افزود: این همایش که از بزرگ ترین گردهمایی ‌های ادبی کشور است، در دوره‌ های پیشین به ترتیب در دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی، بنیاد ایران شناسی، دانشگاه تبریز، دانشگاه یزد، دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده است.

وی ادامه داد: مقالات پذیرفته شده پس از برگزاری همایش، در قالب مجموعه مقالات همایش، چاپ و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، مقالات برگزیده بسته به موضوع، در مجلات علمی- پژوهشی متن پژوهی ادبی، گوهر گویا، فنون ادبی، جستارهای ادبی، مطالعات ادبیات کودک، کهن نامه ادب پارسی و ادبیات معاصر چاپ خواهد شد.



مومنی افزود:در کنار این همایش، نشست تخصصی سردبیران مجلات علمی– پژوهشی رشته زبان و ادبیات فارسی و کارگاه­ های تخصصی با تأکید بر به‌ کارگیری امکانات رایانه ‌ای در فعالیت‌ های ادبی نیز تشکیل و به سه رساله برتر دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی جایزه اهدا خواهد شد.



دبیر علمی و اجرایی این همایش به ترتیب، دکتر امیر مؤمنی هزاوه، رئیس دانشکده علوم انسانی و دکتر جمیله اخیانی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان و اعضای شورای علمی آن، تنی چند از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسیِ دانشگاه‌ ها و مراکز علمیِ معتبرِ کشور هستند.