44 میلیارد ریال تسهیلات به بخش دام و طیور کاشمر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صوابی چهارشنبه شب در مراسم بهره برداري از چندين طرح كشاورزي و دامداري در جمع مسئولين اظهار كرد: این تسهیلات جهت احداث، تجهیز و توسعه واحدهای دامداری و مرغداری در نظر گرفته شد.

رئیس جهاد کشاورزی کاشمر از صدور هزار و 12 فقره پروانه تأسیس، بهره برداری و بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری در مدت مذكور خبر داد و افزود: در زمینه امور فنی و زیربنایی لایروبی 10رشته قنات شهرستان با اعتبار یک میلیارد و 880 میلیون ريال انجام شده است.

صوابی اظهارکرد: در مدت مذکور شش میلیارد و 197 میلیون ريال اعتبار در بخش آب و خاک جهت اجرای 40 طرح شامل احداث استخر، لوله گذاری و . . . تخصیص یافت.

وی همچنین به تخصیص 14 میلیارد و 940 میلیون ريال اعتبار جهت تجهیز صنایع تبدیلی به تعداد 7 واحد اشاره کرد و گفت: جهت اجرای طرح آبیاری قطره ای در سطح 134 هکتار مبلغ چهار میلیاردو 690 میلیون ريال تسهیلات تخصیص یافت.

رئیس جهاد کشاورزی کاشمر همچنین از ارائه 127 میلیارد و 847 میلیون ريال تسهیلات به باغداران جهت احداث 266 بارگاه کشمش خبر داد و گفت: در این مدت علاوه بر نظارت فنی بر مزارع و باغات در قالب طرح کشاورزی مقاومتی، سه هزارو 953 تن نهاده های کشاورزی شامل بذر و کود توزیع شد و هزار و 135 تن بذر دلینته پنبه در کارخانه لنترگیری پنبه شهرستان تولید و توزیع شد.

صوابی بیان کرد: توسط واحد تولیدات گیاهی جهاد کشاوری شهرستان در دو واحد انسکتاریوم تولید تریکوکارت توسط سه پیمانکار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار در سطح 700 هکتار انجام شده است .

وی بر نظارت و واگذاری 79 هکتار از اراضی دولتی جهت طرح های کشاورزی و تولیدی اشاره کرد و افزود: توسط امور اراضی علاوه برنظارت بر طرح های تبصره 4، نظارت بر تغییر کاربری اراضی و پاسخ به نقل وانتقالات اراضی زراعی انجام شده است.

رئیس جهاد کشاورزی کاشمر با تأکید بر ضرورت آموزش و فعالیتهای ترویجی برای کشاورزان اظهارکرد: در این راستا سه هزار و 620 نفر روز روستائیان و کشاورزان آموزش دیده اند و ضمن 184برگزاری مورد دوره و کارگاه آموزشی، برنامه های آموزشی جهت انجام فعالیتهای اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

در ادامه مهدی فروزان، فرماندار کاشمر طی سخنانی با بیان این که از محل اعتبارات طرح توسعه کشاورزی 25 میلیارد ریال تسهیلات تخصیص یافته که از این میزان 20 میلیارد ریال در بخش دام و طیور هزینه شده است، اظهار کرد: پروژه گاوداری شیری روستای زنده جان در زمینی به مساحت هزارو 687 مترمربع با استفاده از 84 میلیارد ریال تسهیلات ضمن ایجاد اشتغالزایی در تولید شیر و گوشت نیز نقش موثری دارد.

فرماندار کاشمر با اشاره به احداث استخرهای ذخيره آب در بخش کوهسرخ و کاشمر گفت: از محل تسهیلات طرح توسعه کشاورزی 20 باب استخر با گنجایش 51 هزار متر مکعبی با صرف دو میلیارد و 400میلیون ريال اعتبار احداث شده است.

فروزان افزود: به زودی بزرگترین استخر با گنجایش 200 هزارمترمکعب در شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به خشکسالی منطقه در 15 سال اخیر احداث استخر ذخیره آب را ضروری دانست و گفت: در صورت تخصیص اعتبار می توان تعداد بیشتری استخر احداث کرد.

با حضور مسئولان شهرستان کاشمر از پروژه های پرورش گاو شیری روستای زنده جان، استخر ذخیره آب روستای محمدیه، پرورش بره پرواری روستای رزق آباد، پرورش گاو شیری روستای فدافن ، پروژه آبیاری قطره ای روستای فرشه و توسعه و تجهیز کارخانه خوراک دام صالح که به عنوان بزرگترین کارخانجات تولید مرغ مادر و تخمگذار در استان محسوب می شود، بازدید کردند.