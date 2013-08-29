دفترچه کار کارگران ساختمانی در مازندران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی ساداتی شامگاه چهارشنبه در نشست با تشکل های کارگری مازندران در استانداری با بیان اینکه یکی از معضلات کاران ساختمانی شناسنامه دار شدن افراد بدون شناسنامه است ، افزود: متاسفانه در مازندران سهمیه بندی مقارن با قانون اساسی است که مشکلات بسیاری بوجود آورد و باوجود داشتن کارت مهارت سازمان تامین اجتماعی همکاری نمی کند.

وی افزود: هم اکنون در مازندران 48 انجمن ثابت و پایدار با سه کانون کارگری، ایمنی و بهداشت و ساختمان فعال است.طبق گزارشاتی که سازمان بازرسی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد ، 62 درصد حوادث ناشی از کار ساختمان است که از این میزان 18 درصد آن فوتی و نقص عضو است.

وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل های آموزشی انجمن کارگران ساختمانی مصوبه ای در سال 88 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امور پیمانکاران، کارگران و کارجویان داده شد که با مشکل اجرایی مواجه شد، اظهارداشت: برای اولین بار در مازندران با دستور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آموزش کارگران ساختمانی در استان از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد.

رئیس انجمن صنفی ساختمانی استان از آموزش 5 هزار ساعت در استان خبرداد و گفت: با اتمام آموزش رشته های مکانیک و تاسیسات ساختمان کارت های ایمنی صادر می شود .

همچنین رئیس مرکز آموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگری مازندران گفت با اشاره به فارغ التحصیلی 5 هزار دانشجو با 11 رشته از این دانشگاه، گفت: در حال حاضر بیش از یکهزار و 200 دانشجو در رشته های مختلف صنعتی مشغول تحصیل و 80 درصد دانشجویان این دانشگاه شاغل هستند.

رضا صفایی از برنامه توسعه این دانشگاه در سطح مرکز استان مازندران خبر داد و گفت: برای توسعه این دانشگاه در مرکز استان مازندران با مشکل تهیه زمین مواجه هستیم که در این امر نیاز به کمک و مساعدت داریم.

وی اظهار داشت: هدف ما در این دانشگاه ارتقای علمی دانشگاه است و نگاه مادی برای فعالیت این دانشگاه قائل نشدیم و درآمد این دانشگاه صرف جامعه کارگری می شود.