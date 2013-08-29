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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۵۵

اژدری به مهر خبر داد:

انعکاس مقالات همایش "عشایر، نظم و امنیت" به دستگاههای اجرایی

انعکاس مقالات همایش "عشایر، نظم و امنیت" به دستگاههای اجرایی

اردبیل – خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی همایش ملی عشایر، نظم و امنیت از انعکاس مقالات این همایش به دستگاههای اجرایی مرتبط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اژدری شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه همایش ملی عشایر، نظم و امنیت به خبرنگار مهر گفت: مقالات منتخب در قالب کتابچه به تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط ارسال می شود.

وی با بیان اینکه از بین مقالات جمع آوری شده در این همایش، 28 مقاله برای ارائه شفاهی توسط هیئت داوران انتخاب شد، تاکید کرد: چهار مورد از مقالات در گروه مقالات ویژه با سطح علمی بالا است.

اژدری تاکید کرد: نقش عشایر در امنیت مرزی کشور از جمله مهمترین موضوعات بررسی شده در این مقالات است.

وی با تاکید به سطح بالای مقالات ارسال شده ادامه داد: تمامی پژوهشها با هدف کاربردی کردن مطالعات در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت.

به گفته دبیر اجرایی همایش ملی عشایر، نظم و امنیت ایجاد نظم و امنیت در زندگی عشایر و نقش عشایر در نظم و امنیت کشور دو محور مورد توجه در این همایش است.

کد مطلب 2125247

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