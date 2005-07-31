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۹ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۳

معاون فني و ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران خبر داد:

مسابقات قويترين مردان پايتخت شهريور ماه برگزار مي شود

مسابقات قوي ترين مردان پايتخت براي اولين باردرنيمه دوم شهريور ماه امسال درمجموعه ورزشي منظر برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" حسن ميرزاآقا بيك معاون فني و ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران با بيان اين خبر افزود: براي اولين بار مسابقات قوي ترين مردان پايتخت زيرنظرمعاونت فني و ورزشي استان تهران برگزارمي شود.
وي ادامه مي دهد : دراين مسابقات كه درمجموعه ورزشي منظر صورت مي گيرد، اين مردان با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.
شايان ذكراست: كه ازقوي ترين مردان پايتخت و قهرمانان اين امر با جوايز نفيسي همانند انواع خودرو قدرداني خواهد شد.

کد مطلب 212526

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