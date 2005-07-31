مسابقات قويترين مردان پايتخت شهريور ماه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" حسن ميرزاآقا بيك معاون فني و ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران با بيان اين خبر افزود: براي اولين بار مسابقات قوي ترين مردان پايتخت زيرنظرمعاونت فني و ورزشي استان تهران برگزارمي شود.

وي ادامه مي دهد : دراين مسابقات كه درمجموعه ورزشي منظر صورت مي گيرد، اين مردان با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

شايان ذكراست: كه ازقوي ترين مردان پايتخت و قهرمانان اين امر با جوايز نفيسي همانند انواع خودرو قدرداني خواهد شد.