پیشرفت نظام اسلامی نشان از فرهنگ شهادت طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از مدیران و کارمندان نمونه قائم شهر به مناسبت هفته دولت با اشاره به اینکه ه رغم همه فشارها و تحریم هایی که از سوی دشمنان و بدخواهان نظام علیه ملت ایران صورت گرفته است،اظهارداشت: مردم ما با بردباری و شکیبایی این تحریم ها و تهدیدها را به فرصتی برای بالندگی و پیشرفت کشور تبدیل کرده اند.

امام جمعه قائم شهر با اشاره به اینکه ملت با اطاعت و پیروی از منویات ولی فقیه ،اذعان داشت: در همه عرصه های مختلف جامعه مردم به سر منزل مقصود می رسند و مردم با وجود همه گرفتاری ها، گرانی ، تورم و تحریم هیپوقت خدمتگزاران نظام را فراموش نمی کنند و مسئولان نظام جمهوری اسلامی خدمت کردن به مردم را سرلوحه قرار دهند.

همچنین فرماندار قائم شهر گفت: تمام دستگاههای اجرایی یک وظیفه اساسی دارند و آن خدمت به مردم و پاسخگوی به خواسته ها و سوالات اداری مردم است.

علی پیرفلک با اشاره به اینکه در جامعه ای که ادارات پاسخگو مردم نباشند، اظهارداشت: مردم نسبت به آنها بی اعتماد و ناامید می شوند وخدمتگزاری باید با اشتیاق و علاقه باشد نه اینکه از روی منت و بی احترامی باشد.

وی از ویژگی های یک نظام اداری را کارآمدی منظم،دانش گرا،سالم و عاری از فساد، کاغذ بازی اداری ،پاسخگو و خدمتگزار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کارهای اداری باید به اهلش واگذار شود، افزود: داشتن تخصص و مهارت در هر رشته ای ضروری است و در یک نظام اداری اسلامی باید شایستگی در کار کارمندان و کارکنان مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند.

پیرفلک با اشاره به اینکه کار نوعی امانت است که برعهده کارفرما و کارمند گذاشته شده است، اظهارداشت: باید به بهترین شکل کار انجام شود تا بتواند مورد رضایت خدا و خلق خدا قرار گیرد.

وی به کارکنان و کارمندان توصیه هایی همچون از وقت، امکانات ها، استعدادها و توانایی های خود بخوبی استفاده کنند.،اشاره کرد.

در این مراسم از 5 مدیر و 100 کارمند نمونه تجلیل شد.