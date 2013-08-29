بهره برداری از دو طرح کشاورزی همزمان با هفته دولت در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادقی، مدیرجهادکشاورزی بناب صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این طرح ها گفت : پروژه آبیاری تحت فشار یکی از این طرح ها است که فاز اول آن 24.5 هکتار بصورت بارانی و 5.5 هکتار نیز به روش آبیاری قطره ای طراحی شده است.

وی ادامه داد : فاز دوم این طرح نیز در مساحت 55 هکتار اجرا می شود.

صادقی با بیان اینکه اجرای این طرح ها کمک شایانی به کشاورزی این منطقه خواهد کرد، گفت : با اجرای این طرح شاهد آبیاری 85 هکتار از مزارع کشاورزی با روش های بارانی و قطره ای خواهیم بود.

وی ادامه داد : اجرای این طرح سبب ایجاد اشتغال برای 15 نفرشده و اعتبار کلی برای اجرای آن در حدود چهار میلیارد و 550 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بناب با اشاره به دیگر پروژه اجرا شده نیز گفت : طرح " کانال آبرسانی میانالار" بطول یک هزار و 320 متر یکی دیگر از این پروژه ها است که با اعتباری افزون بریک میلیارد و 898 میلیون ریال اجرا شده و با اجرای این طرح 500 هکتار از اراضی منطقه تحت پوشش این کانال قرار می گیرد و با بهره برداری از این کانال 900 خانوار از آن بهره مند شدند.