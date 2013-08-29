به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور اعلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه 10 و 12 شهریور ماه تشکیل جلسه خواهد داد.

براین اساس علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، عباس احمد آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هفته آینده در نشست کمیسیون عمران مجلس حضور خواهند یافت.

همچنین بررسی آخرین تحولات دفاعی کشور و نیز بررسی وضعیت سوریه و تحولات منطقه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و مسئولان مربوطه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انجام خواهد شد.

دیوان عدالت اداری میزبان نشستی مشترک با اعضای کمیسیون اصل نود خواهد بود همچنین کارگروه‌های چهارگانه کمیسیون اصل نود نیز در جلسه این کمیسیون برگزار می شود.

تشکیل کارگروهی برای اصلاح قانون شوراها و نیز طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از برنامه های هفته آتی کمیسیون شوراهای مجلس است.

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نیز در جلسه این هفته به بررسی اصلاح نحوه طرح سؤال از وزرا خواهد پرداخت.

همچنین بررسی سوابق و صلاحیت کاندیداهای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انجام خواهد شد.

در جلسه هفته آینده کمیسیون انرژی مجلس معارفه علی اکبر صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی و نیز تودیع و معارفه وزرای نفت و نیرو با حضور رستم قاسمی، مجید نامجو، بیژن زنگنه و حمید چیت‌چیان انجام خواهد شد.

در این جلسه همچنین بررسی عملکرد بودجه 92 و چالش های پیش رو در دستور کار خواهد بود.

در کمیسیون صنایع و معادن مجلس معارفه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز تعیین وظایف و اختیارات وزارت‌خانه‌ها انجام خواهد شد.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت ،معدن وتجارت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاوزی نیز هفته آینده در کمیسیون اقتصادی حضور خواهند یافت.

بررسی طرح نجات و احیای دریاچه ارومیه با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس انجام می شود.

همچنین علی‌اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و نیز حسن قاضی‌زاده‌ هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفته آینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور خواهند یافت.

بازدید از مجموعه بنیاد برکت و بررسی طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد در کمیسیون اجتماعی، بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بررسی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح در کمیسیون قضایی و حقوقی، بحث و بررسی پیرامون مشکلات سازمان حج و زیارت در کمیسیون فرهنگی و بررسی طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس انجام خواهد شد.

همچنین در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معارفه و استماع برنامه‌های وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با حضور حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و علیرضا زالی انجام خواهد شد.