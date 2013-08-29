دعوت رزمی کار قمی به تیم ملی کیک بوکسینگ

محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح کرد: دعوت از برترین های حال حاضر رشته رزمی کیک بوکسینگ برای حضور در اردوی جدید تیم ملی کیک بوکسینگ کشورمان به منظور کسب آمادگی این تیم برای حضور در رقابت های ایتالیا انجام شد.

وی ادامه داد: مسابقات انتخابی درون اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ در سبک استایل لوکیک قرار است امروز چهارشنبه ششم شهریور ماه به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار شود در حالی که برترین ها به مسابقات برون مرزی در کشور ایتالیا اعزام می شوند.

دبیر هیئت ورزش های رزمی استان قم بیان کرد: بر همین اساس نفرات دعوت شده به این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی کیک بوکسینگ کشورمان باید امروز در محل مورد نظر حضور بهم برسانند در حالی کهً زمان برگزاری مسابقات در وزن به اضافه 90 کیلوگرم در استایل لوکیک متعاقباً اعلام می شود.

وی ابراز داشت: کیک بوکسینگ کاران دعوت شده به این اردو صبح امروز وزن کشی کردند و از ساعتی دیگر برای کسب مجوز همراهی تیم ملی کشورمان در مسابقات برون مرزی سال 2013 در کشور ایتالیا برابر یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

رشیدی عنوان داشت: 30 کیک بوکسینگ به این مرحله از اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ کشورمان دعوت شده ند و در نهایت در هر وزن یک نفر انتخاب شده و با حضور در اردوی تیم ملی آماده اعزام به مسابقات ایتالیا می شود.

وی خاطرنشان کرد: به نمایندگی از هیئت ورزش های رزمی استان قم در این اردو علی قادری حضور دارد، رزمی کاری که در وزن منهای 60 کیلوگرم فول کنتاکت با انجام تمرینات خوب و منظم آماده رقابت با حریفان و کسب مجوز همراهی تیم ملی شده است.

دبیر هیئت ورزش های رزمی استان قم افزود: در این اردو علاوه بر علی قادری به عنوان تنها نماینده قم، کیک بوکسینگ کارانی از استان های تهران، سمنان، گیلان، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، قزوین و کرمانشاه نیز حضور دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ کشورمان در اوزان منهای 60، 65، 75، 80 و منهای 85 کیلوگرم تشکیل می شود و امیدواریم که قادری به عنوان تنها نماینده اعزامی رشته کیک بوکسینگ از هیئت ورزش های رزمی استان قم بتواند در مقابل حریفان خود سربلند بوده و با کسب عنوانی ارزشمند به کار خود پایان بدهد.