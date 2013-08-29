به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان قزوین روز گذشته طرح پاکسازی نقاط آلوده را در این شهرستان به اجرا درآوردند و ضمن دستگیری 45 خرده‌فروش و نگهدارنده، 247 گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.



دارایی افزود: ماموران انتظامی شهرستان البرز نیز روز گذشته با اجرای این طرح 29 نفر را دستگیر و یک کیلو و 246 گرم انواع مواد مخدر از آنان کشف و ضبط کردند.



وی ادامه داد: همچنین با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان بویین زهرا، روز گذشته 16 خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند و 267 گرم انواع مواد کشف و ضبط شد.



جانشین فرمانده انتظامی قزوین عنوان کرد: در شهرستان تاکستان نیز سه قاچاقچی و چهار خرده‌فروش مواد مخدر روز گذشته به دست ماموران نیروی انتظامی این شهرستان و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان دستگیر شدند و یک کیلوگرم هروئین و 844 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.



دارایی همچنین از دستگیری شش خرده‌ فروش و نگهدارنده مواد مخدر از سوی ماموران انتظامی شهرستان‌های آبیک و آوج خبر داد و بیان کرد: در این اقدام ماموران، سه کیلو و 538 گرم انواع مواد کشف و ضبط کردند.



دستگیری 10 سارق با 74 فقره سرقت در قزوین



فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از دستگیری 10 سارق و کشف 74 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.



رضا اکبری در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در این شهرستان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.



اکبری افزود: با تلاش ماموران پلیس آگاهی قزوین دو سارق سابقه ‌دار شناسایی و دستگیر شدند که در بازجویی پلیس به ارتکاب 32 مورد سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن اعتراف کردند.



وی ادامه داد: ماموران کلانتری 12 قزوین نیز روز گذشته با دستگیری یک سارق موفق به کشف هشت مورد سرقت خودرو در این شهرستان شدند.



فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در اقدام دیگری ماموران کلانتری 13 قزوین نیز با دستگیری دو سارق، چهار مورد سرقت داخل خودرو را در این شهرستان کشف کردند.



اکبری همچنین از دستگیری یک سارق سابقه ‌دار به دست ماموران کلانتری 17 قزوین خبر داد و بیان کرد: متهم دستگیر شده به ارتکاب سه مورد سرقت قطعات داخل خودرو اعتراف کرده است.



وی یادآورشد: ماموران کلانتری 11 قزوین نیز با دستگیری یک سارق موفق به کشف شش مورد سرقت داخل خودرو و 10 فقره کیف قاپی در این شهرستان شدند.



این مسئول دستگیری دو سارق و کشف هشت مورد سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره را به دست ماموران کلانتری 11 قزوین، از دیگر اقدامات ماموران انتظامی این شهرستان در روز گذشته برشمرد.



اکبری بیان کرد: با تلاش ماموران کلانتری 17 قزوین نیز روز گذشته یک سارق کیف ‌قاپ دستگیر شد که تاکنون به ارتکاب سه فقره کیف‌قاپی در این شهرستان اعتراف کرده است.