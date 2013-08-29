بهره برداری از نخستین پارک آبی زیرزمینی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح پنج شنبه در آیین بهره برداری از این طرح گفت : سرانجام پس از مدت ها توانستیم به وعده خود در خصوص افتتاح اولین پارک آبی زیرزمینی عمل کنیم هرچند دومين پارك آبي تبريز نيز به دست سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و در شهرك مدرن خاوران در حال احداث است كه با بهره‌برداري از پارك آبي دوم ، اين شهر به شهر شاد و مفرح ايران تبديل خواهد شد.

وی ادامه داد : شأن و جايگاه تاريخي فرهنگي تبريز كاملا مشخص و روشن است و همه بايد براي اعتلاي اين جايگاه گام برداريم كه در اين ميان خدمت به مردم اصلي‌ترين اقدام به شمار مي‌رود.

نوین در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اهميت و نقش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه شهري گفت: تبريز و توسعه پايدار و متوازن آن بي شك مرهون حمايت ، حضور و مشاركت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي طي اين مدت بوده و در طول هشت سال گذشته بالغ بر 200 هزار ميليارد ريال قرارداد سرمايه‌گذاري در تبريز ميان شهرداري و سرمايه‌گذاران منعقد شده است.

وی همچنين با اشاره به تأكيد امام راحل مبني بر اعتماد به مردم در اداره كشور افزود: بايد بر اساس تأكيد و خواست امام راحل ، به مردم اعتماد كنيم و بخشي از امورات مربوط به اداره كشور را به مردم بسپاريم تا بسياري از كارها به سامان برسد.

وي در عين حال از افزايش سطح نشاط و شادابي عمومي در بين شهروندان تبريزي نسبت به سال‌هاي قبل نيز خبر داد و تصريح كرد: پيش از اين آمار افسردگي ، استرس و مشكلات اجتماعي در تبريز بالا بودن اما در سايه ايجاد و افزايش زيرساخت‌هاي تفريح و نشاط ، سطح شادابي و نشاط عمومي مردم بالارفته است.

نخستین پارک آبی زیر زمینی تبریز در زمینی به مساحت هزار و 820 متر مربع با زیربنای هفت هزار و 600 مترمربع، دارای استخر موج، رودخانه به طول 170 متر و عرض سه متر دارای استخرهای جداگانه برای کودکان و نیزدارای 12 نوع سرسره متفاوت، با ظرفیت هزار و 100 نفر و با اشتغالزایی بیش از 150 نفر، با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال با مشارکت شهرداری تبریز و شرکت آتیه‌سازان فخرآذر به عنوان سرمایه‌گذار بخش خصوصی احداث شده است.