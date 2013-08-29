25 روستای شهرستان نور گازرسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین متمرکز افتتاح طرح گازرسانی به 25 روستای شهرستان نور از توابع غرب استان مازندران صبح پنجشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستان انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در حاشیه افتتاح این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای افتتاح این طرح ها 54 میلیارد و 720 میلیون ریال هزینه شده است.

محسن عرب مقصودی افزود: همچنین در ایام هفته دولت 42 طرح گازرسانی روستایی در استان اجرا شد که از این تعداد 25 روستا مربوط به شهرستان نور است، همچنین گازرسانی به پنج روستا در آمل، شش روستا در کلاردشت و شش روستا در تنکابن از دیگر طرحهای هفته دولت است.

وی هزینه اجرای این طرح ها را در مجموع 177 میلیارد ریال اعلام کرد.

همچنین امروز بهره برداری از طرح جهاد کشاورزی نیز در شهرستان نور انجام شد.

همزمان با هفته دولت بیش زا 233 پروژه با هزار و 800 میلیارد ریال در استان مازندران اجرایی شده است.