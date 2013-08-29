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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۳۸

سنایی به مهر خبر داد:

25 نفر جذب هئیت علمی دانشگاه نهاوند می شوند

25 نفر جذب هئیت علمی دانشگاه نهاوند می شوند

نهاوند-خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور تکمیل کادر سازمانی دانشگاه ملی نهاوند 25 نفر جذب هئیت علمی دانشگاه نهاوند می شوند.

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه نهاوند به منظور تکمیل کادر هئیت علمی از میان فارغ التحصیلان دوره دکتری و دانشجویان مقطع دکتری 25 نفر را به صورت پیمانی و بورس استخدام می کند.

سنایی گفت: متقاضیان و افراد واجد الشرایط  برای ثبت نام می توانند  به سامانه جذب وزارت علوم مراجعه کرده و با مطالعه و بررسی نیاز اعلام شده توسط دانشگاه  نهاوند(ویژه دختران) و با توجه به شرایط تحصیلی، سوابق علمی- پژوهشی ثبت نام کنند.

وی افزود: همزمان با ثبت نام متقاضیان و مشخص کردن اولویت هایشان، سوابق داوطلبان به صورت الکترونیکی  به  دانشگاه نهاوند  منتقل می شود.

نماینده مردم شهرستان نهاوند عنوان کرد: دانشگاه نهاوند در مهلت قانونی مشخص شده  نسبت به بررسی سوابق متقاضیان و تطبیق شرایط با سوابق ثبت نام و انتخاب اعضا جهت دعوت به مصاحبه اقدام می کند.

سنایی گفت: پس از مصاحبه علمی در کارگروه توانایی علمی، مراتب اولویت‌بندی متقاضیان مشخص و برای سیر مراحل نهایی به هیات مرکزی جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری معرفی می شوند.

مهدی سنایی بیان داشت: افراد متقاضی حضور در هئیت علمی دانشگاه نهاوند می توانند در یکی از رشته های تربیت بدنی، ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه کشاورزی، تولیدات گیاهی و باغی، بیوتکنولوژی کشاورزی، صنایع، کامپیوتر، ریاضی، تاریخ، داروسازی و الهیات و معارف اسلامی  با مراجعه به سایت اصلی وزارت علوم ثبت نام کتتد.

سنایی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه ملی نهاوند ویژه دختران است لذا هر 25 نفر نیروی مورد نیاز هئیت علمی  دانشگاه فقط از بین خواهران  و با اولویت و شرط اولیه بومی بودن جذب خواهند شد.

کد مطلب 2125389

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