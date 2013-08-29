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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

صادقیان :

حضور پررنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی در تبریز

حضور پررنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز گفت : در طول سالیان اخیر ، سرمایه گذاران بخش خصوصی حضور پررنگی در پروژه های عمرانی شهر تبریز داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم صادقیان صبح پنج شنبه در مراسم بهره برداری از اولین پارک آبی زیر زمینی تبریز اظهار داشت : خوشبختانه در سال های حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این شهر بیش از گذشته بوده و شاهد اجرا و بهره برداری پروژه های مختلف بخش خصوصی در شهر تبریز بودیم.

وی ادامه داد : به همت شهرداری زمینه های مختلف سرمایه گذاری در شهر تبریز فراهم شده است و هم اکنون شاهد اجرای پروژه های عمرانی مناسب در این بخش هستیم.

بهروز خاماچی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این مراسم گفت: تعامل و همدلی میان شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر موجبات توسعه و پیشرفت سال های اخیر شهرتبریز در چند سال اخیر بوده است.

وی از تبریز به عنوان مهد تولد و استقرار نخستین نهادهای مدنی، از جمله بلدیه و انجمن شهر یاد و خاطر نشان کرد: تبریز در بیش از یکصد سال گذشته، با تاسیس و تشکیل انجمن شهر و بلدیه روح مدنیت و اداره امور شهرها، با نظر و رای مردم را در کشور پیاده کرد و شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز ادامه دهنده راه پدران خود هستند.

خاماچی در بخش ديگري از سخنان خود مشاركت ، همكاري و حمايت عموم شهروندان از طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرداري را رمز موفقيت مديريت شهري در پيشبرد اهداف توسعه تبريز دانست و افزود: همه ما تلاش مي‌كنيم در تمام مناطق و محلات شهر ، نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي رفاهي ، تفريحي و ورزشي اقدام كنيم و از اين طريق نشاط و رفاه عمومي را افزايش دهيم.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین تاکیدکرد: شهرداری تبریز در سالهای اخیر در مسیر  توسعه و پیشرفت  قرار گرفته و دیگر قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی همچنین با اشاره به تلاش های شهرداری تبریز در اجرای پروژه های زیر بنایی، عمرانی و خدماتی افزود: شهرداری تبریز در هشت سال اخیر به اندازه 50 سال گذشته در شهر تبریز برای عمران و آبادانی این شهر تلاش کرده است.

اولین پارک آبی زیر زمینی تبریز در زمینی به مساحت  یک هزار و 820  متر مربع با زیربنای  هفت هزار و 600 مترمربع، دارای استخر موج ، رودخانه بطول 170 متر وعرض3متر دارای استخرهای جداگانه بر ای کودکان ،ونیزدارای 12 نوع سرسره متفاوت، با ظرفیت  هزار و 100 نفر و با اشتغال زایی بیش از 150 نفر، با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال با مشارکت شهرداری تبریز و شرکت آتیه سازان فخرآذر به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی احداث شده است.

کد مطلب 2125391

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