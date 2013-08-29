حضور پررنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم صادقیان صبح پنج شنبه در مراسم بهره برداری از اولین پارک آبی زیر زمینی تبریز اظهار داشت : خوشبختانه در سال های حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این شهر بیش از گذشته بوده و شاهد اجرا و بهره برداری پروژه های مختلف بخش خصوصی در شهر تبریز بودیم.

وی ادامه داد : به همت شهرداری زمینه های مختلف سرمایه گذاری در شهر تبریز فراهم شده است و هم اکنون شاهد اجرای پروژه های عمرانی مناسب در این بخش هستیم.

بهروز خاماچی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این مراسم گفت: تعامل و همدلی میان شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر موجبات توسعه و پیشرفت سال های اخیر شهرتبریز در چند سال اخیر بوده است.

وی از تبریز به عنوان مهد تولد و استقرار نخستین نهادهای مدنی، از جمله بلدیه و انجمن شهر یاد و خاطر نشان کرد: تبریز در بیش از یکصد سال گذشته، با تاسیس و تشکیل انجمن شهر و بلدیه روح مدنیت و اداره امور شهرها، با نظر و رای مردم را در کشور پیاده کرد و شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز ادامه دهنده راه پدران خود هستند.

خاماچی در بخش ديگري از سخنان خود مشاركت ، همكاري و حمايت عموم شهروندان از طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرداري را رمز موفقيت مديريت شهري در پيشبرد اهداف توسعه تبريز دانست و افزود: همه ما تلاش مي‌كنيم در تمام مناطق و محلات شهر ، نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي رفاهي ، تفريحي و ورزشي اقدام كنيم و از اين طريق نشاط و رفاه عمومي را افزايش دهيم.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین تاکیدکرد: شهرداری تبریز در سالهای اخیر در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته و دیگر قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی همچنین با اشاره به تلاش های شهرداری تبریز در اجرای پروژه های زیر بنایی، عمرانی و خدماتی افزود: شهرداری تبریز در هشت سال اخیر به اندازه 50 سال گذشته در شهر تبریز برای عمران و آبادانی این شهر تلاش کرده است.

اولین پارک آبی زیر زمینی تبریز در زمینی به مساحت یک هزار و 820 متر مربع با زیربنای هفت هزار و 600 مترمربع، دارای استخر موج ، رودخانه بطول 170 متر وعرض3متر دارای استخرهای جداگانه بر ای کودکان ،ونیزدارای 12 نوع سرسره متفاوت، با ظرفیت هزار و 100 نفر و با اشتغال زایی بیش از 150 نفر، با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال با مشارکت شهرداری تبریز و شرکت آتیه سازان فخرآذر به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی احداث شده است.