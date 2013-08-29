7 طرع عمران شهری در شهرستان عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار عسلویه از افتتاح دو بوستان شهری صبح پنجشنبه خبر داد و گفت: در ششمین روز از هفته دولت بوستان خانوادگی که به‌منظور توسعه و تامین فضاهای تفریحی خانواده‌ها اجرا شده است افتتاح شد.

هوشنگ صمصامی با اشاره به اینکه این بوستان در فضایی به مساحت 14 هزار متر مربع ساخته شده است تصریح کرد: بوستان خانوادگی عسلویه با اعتبار 15 میلیارد ریالی از محل اعتبارات سفر رهبری به عسلویه احداث شده است.

وی با تشریح امکانات تفریحی بوستان خانوادگی عسلویه، گفت: مکان تفریحی، شامل فضای سبز ، وسایل بازی متناسب برای سنین کودکان و نوجوانان و زمین اسکیت است.



شهردار بوشهر همچنین از افتتاح پارک ستاره خلیج فارس عسلویه خبرداد و گفت:که پارک که با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر شاهد بهره‌برداری از آن بودیم در فضایی به مساحت هفت هکتار با اعتبار 24 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و اعتبارات استانی احداث شده است.



وی گفت: این پارک ضمن دارا بودن پیست دوچرخه سواری به طول 700 متر دارای حوضچه به‌منظور قایق‌سواری برای استفاده از طبیعت گردان ازجنگل حرا با قایق‌های پارویی و بادبانی است.



صمصامی ازافتتاح موزه مردم شناسی عسلویه خبرداد و گفت: این موزه که در زمینی به مساحت 2هزار و 300 متر مربع ساخته شده است آثار فرهنگی، آداب و رسوم مردم منطقه و صنایع دستی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین صبح امروز منازل مسکونی شهرداری نخل تقی با 64 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

شهردار نخل تقی با بیان اینکه این 10 واحد مسکونی با زیر بنای یک هزار و 190 متر مربع ساخته شده است تصریح کرد: با ساخت این بناهای سازمانی که دارای دوخواب می‌باشد کارکنان شهرداری نخل تقی از فضای مسکونی مناسب بهره مند شدند.

احمد شیخیانی با اشاره به اینکه احداث منازل سازمانی کارکنان شهرداری نخل تقی 18 ماه به طول انجامید تصریح کرد: شهرداری نخل تقی دارای 52 نیروی انسانی در بخش‌های اداری، فضای سبز، خدماتی و کارگری است.

وی همچنین افزود: موج‌شکن، پارک و خیابان ساحلی نخل‌ تقی افتتاح شد



شهردار نخل تقی اضافه کرد: موج شکن نخل تقی دارای یک هزار و 880 متر ساحل‌سازی ویک هزار و 650 بلوار در حاشیه ساحل این شهر است.



شیخیانی با اشاره به اینکه اجرای پروژه‌ مذکور در مدت زمان 23 ماه با تلاش شبانه‌روزی شهرداری نخل تقی اجراء شده است گفت: این طرح با اعتبار 64 میلیارد ریال از محل اعتبار اجرای پروژه‌های عمرانی استان بوشهر احداث شده است.



وی با اشاره به افتتاح ساختمان شورای اسلامی نخل تقی گفت: این ساختمان در دو طبقه با زیربنای 500 متر مربع و اعتبار سه میلیارد ریال احداث شده است.

