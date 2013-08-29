سرپرست جدید انتقال خون خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی غلامرضا توگه؛ مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، ضمن قدردانی از زحمات وحید سلماسی؛ مدیرکل سابق انتقال خون خراسان شمالی، احسان روشن روان به عنوان سرپرست جدید این اداره کل منصوب و معرفی شد.

مدیر کل قدیم انتقال خون استان در مراسم تودیع و معارفه، ضمن قدردانی از همکاری عوامل و کارکنان اداره کل انتقال خون خراسان شمالی، کسب رتبه اول میزان خون گیری در سالهای 89 و90 توسط اداره کل انتقال خون خراسان شمالی و قرار گرفتن در رده های برتر کشوری را نتیجه تلاش همکاران و مجموعه این اداره کل دانست.

وحید سلماسی کسب رتبه اول از نظر ارزیابی عملکرد در بین دستگاههای استان در سال 89، افزایش شاخص اهدای مستمر از 35 درصد به 57 درصد، کاهش شاخص عفونت های منتقل از خون از 0.82 درصد در سال 86 به 0.2 درصد در سال جاری و ... را شماری از موفقیت های این اداره کل در سال های اخیر ذکر کرد.

سرپرست جدید اداره کل انتقال خون خراسان شمالی نیز در این آیین افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای جایگاه کارکنان و اداره کل انتقال خون را از مهمترین اهداف و برنامه های خود دانست.

احسان روشن روان اظهار امیدواری کرد که این مهم با همکاری و تعامل دو سویه مسئولان و کارکنان به منصه ظهور برسد.