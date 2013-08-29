كشف يك تن و 200 كيلوگرم موادمخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسیروس سجاديان در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر فارس با همكاري ماموران انتظامي شهرستانهاي داراب، جهرم، فسا، نورآباد و ني ريز طي انجام چند عمليات جداگانه در 48 ساعت گذشته يك تن و 241 كيلوگرم موادمخدر در استان فارس كشف كردند.

وي گفت: اين مواد شامل يك تن 184كيلو و 550 گرم ترياك، 55 كيلو گرم حشيش و یک كيلو و 640 گرم هرويين بوده است.

فرمانده انتظامي فارس اظهار كرد: در اين رابطه 13 نفر قاچاقچي و خرده فروش موادمخدر دستگير ، 9 دستگاه خودرو توقيف و هشت دستگاه تلفن همراه متعلق به قاچاقچيان كشف شد.

سردار سجاديان بيان كرد: نيروي انتظامي در بحث مقابله با قاچاقچيان موادمخدر، باجديدت مشغول انجام وظيفه است و در اين راه هزاران شهيد تقديم انقلاب کرده از شهروندان انتظار داريم هرگونه اخبار و اطلاعي از فروشندگان وتوزيع كنندگان موادمخدر دارند، موضوع را از طريق شماره تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.

کشف 317 هزار نخ سيگار قاچاق در لامرد

با تلاش ماموران انتظامی شهرستان لامرد استان فارس يك قاچاقچي حرفه اي سيگار دستگير و تعداد 317 هزار نخ سيگار قاچاق از منزل وي كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان لامرد با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس آگاهي شهرستان در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مطلع شدند فردي به نام "ب - ف" در منزل خود اقدام به نگهداري و خريد و فروش سيگار قاچاق مي كند.

سرهنگ اكبر زلفي ادامه داد: پس از كسب اطمينان از درستی موضوع، ماموران انتظامی شهرستان با هماهنگي مقام قضايي در عملياتي ويژه وارد منزل نامبرده شده و در بازرسي از منزل تعداد 317 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق را كشف كردند.

وي خاطر نشان كرد: در اين رابطه متهم دستگير و پس از تکمیل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شد.

سارق طلاجات دختر بچه ها دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان پاسارگاد از دستگيري زنی به اتهام سرقت طلاجات دختر بچه هاي خردسال و كشف سه فقره سرقت از وي در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ كرم اله گودرزي در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع سه فقره سرقت طلاجات چند كودك در پاسارگاد شناسايي و دستگيري سارق به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامي شهرستان قرار گرفت.

وي تصريح كرد: در اين خصوص ماموران پس ازانجام اقدامات اطلاعاتي و تحقيقات از مالباختگان زنی به نام" الف – ش" را مورد شناسايي قرار داده و وي را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان پاسارگاد گفت: در تحقيقات صورت گرفته از متهم سه فقره سرقت طلاجات كودكان به ارزش تقريبي 30 ميليون ريال از وي كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان پاسارگاد گفت: در تحقيقات انجام شده از وي سرقت طلاجات از كودكان در آن شهرستان از وي كشف و متهم در بازجوييهاي خود اعلام كرد كه طلاجات مسروقه را به شهرستان ارسنجان انتقال و به فروش مي رسانده است.

سرهنگ گودرزي افزود: در اين رابطه خريدار طلاجات نيز به نام" م – ر" شناسايي و دستگير شد.

وي ادامه داد: متهمان با تشکيل پرونده تحويل مقامات قضايي شده و تحقيقات بيشتر در اين خصوص همچنان ادامه دارد.